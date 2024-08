Palmas Innenstadt ist gepflastert mit toten Kakerlaken

In diesem Jahr gibt es auf Mallorca sehr viele Kakerlaken. Die Kammerjäger der Stadt Palma haben am Donnerstag (8.8.) in der Kanalisation der Innenstadt Gift verteilt. Das scheuchte die Krabbeltierchen auf, die deswegen zahlreich tagsüber anzutreffen waren.

War in der Innenstadt bummelte, musste fast schon aufpassen, nicht auf eine tote oder ums Leben kämpfende Kakerlaken zu treten. Das Gift verwirrt die Tiere, die eigentlich nur in der Dunkelheit aktiv sind.

Hier können Sie den Kammerjäger rufen

Betroffen war vor allem der Platz Banc de s’Oli und die angrenzenden Straßen. Auch in anderen Vierteln gab es in diesem Jahr schon Beschwerden über die Menge an Kakerlaken, so zum Beispiel im Carrer Blanquerna, wo viele Restaurants anzutreffen sind.

Wer daheim viele Kakerlaken antrifft, kann sich unter 010 telefonisch bei der Stadt melden. Die Kammerjäger helfen mit Tipps und versprühen das Gift in der Kanalisation vor dem Haus. Das sorgt dann für eine ganze Weile erstmal für Ruhe.