Fünf Personen von sinkender Yacht vor Camp de Mar gerettet

Beim Untergang einer Yacht vor der Südwestküste von Mallorca konnten am Samstag (10.8.) die fünf Personen an Bord rechtzeitig gerettet und an Land gebracht werden. Das hat die Seenotrettung (Salvamento Marítimo) im sozialen Netzwerk X (früher Twitter) mitgeteilt.

Wie ein Sprecher der spanischen Seenotrettung am frühen Nachmittag gegenüber der Mallorca Zeitung erklärte, war die Zentrale in Palma über einen Notfall informiert worden, der sich gegen 10 Uhr vor der Küste von Camp de Mar zugetragen hatte. Zu dem Zeitpunkt habe sich das Boot eines privaten Eigners in der Nähe befunden, das den Personen an Bord der Yacht schnell zu Hilfe kommen konnte, noch bevor die Seenotrettung eintraf.

Yacht sinkt langsam

Wie es zu dem Unglück vor der Küste von Andratx kam, war zunächst unklar. Die Yacht sei bereits halb gesunken, ihre Rettung nicht mehr möglich, heißt es in der Nachricht in den sozialen Netzwerken. Wie der Sprecher der Seenotrettung am Nachmittag gegen 15.30 Uhr gegenüber der MZ ergänzte, sank die Yacht nur sehr langsam. Das berichtete auch ein Augenzeuge, der das sinkende Boot von der Küste aus filmte und die Aufnahmen auf Youtube veröffentlichte. Zu sehen ist dort, wie der Bug der Yacht noch aus dem Wasser ragt.

Sprecher: kein austretender Treibstoff

Die Einsatzkräfte des Seenotrettungsschiffs "Salvamar Libertas" bargen laut den Angaben des Sprechers Luftmatratzen, eine Rettungsinsel, die aber nicht in Betrieb genommen worden war, sowie die Notfunkbake von der Yacht. Zu dem Zeitpunkt befand sich offenbar deren Heck bereits unter Wasser. Die Einsatzkräfte der Seenotrettung konnten nichts weiter zur Rettung des Boots unternehmen.

Nach ersten Erkenntnissen sei keine Verschmutzung des Meerwassers durch austretenden Treibstoff zu befürchten, so der Sprecher. Zur Nationalität und zum Alter der Personen an Bord, die zurück in den Hafen von Port Adriano gebracht worden seien, könne man keine Angaben machen.

Yacht muss geborgen werden

Aktiviert worden war zudem auch eine Einheit der Ortspolizei. Die Bergung der Yacht fällt nun nicht mehr in die Zuständigkeit der Seenotrettung. In der Regel muss dafür der Yachteigner aufkommen und zu diesem Zweck eine geeignete Firma beauftragen.