Warnstufe Orange: Die Hitzewelle auf Mallorca endet mit heftigem Unwetter

Es ist erstaunlich, wie präzise die Wettervorhersagen des spanischen Wetterdienstes Aemet manchmal sein können. In der Langzeitprognose für den Sommer hieß es, dass das Wetter auf Mallorca Mitte August unbeständiger wird. Am Mittwoch (14.8.) soll es nun tatsächlich zu einem Wetterumschwung kommen. Die Hitzewelle endet, es regnet mal wieder und ein Gewitter zieht wohl auch auf.

Ein paar Tage Schwitzen ist aber noch angesagt. Am Montag (12.8.) gilt von 12 bis 19 Uhr im Süden Mallorcas und in der Inselmitte die erste Hitzewarnstufe Gelb. Die Höchsttemperaturen liegen bei 38 Grad in Inca, 36 Grad in Sóller, 35 Grad in Cala Ratjada und 34 Grad in Palma. Es ist das übliche Sommerwetter der vergangenen Tage: Die Sonne scheint kräftig, nur an der Küste weht ein wenig Wind.

Die Nacht bleibt viel zu warm. Die Tiefstwerte liegen zwischen 21 und 23 Grad. Der Dienstag (13.8.) beginnt neblig, tagsüber verrichtet wieder die Sonne ihre Arbeit. In der Inselmitte gilt erneut die Warnstufe Gelb. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 31 Grad (Andratx) und 36 Grad (Inca). Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas betragen 30 Grad. Am Abend sollen Wolken aufziehen und es gibt zum ersten Mal seit Wochen die Chance auf ein paar Regentropfen.

Am Mittwoch kann es heftig regnen und sogar hageln

Am Mittwoch (14.8.) schwingt das Wetter dann gänzlich um. Kalte Luftmassen vom Norden vertreiben die warmen Luftmassen über Mallorca. Das Wetter spielt dann etwas verrückt. Neben Sonnenschein sind heftige Schauer, Hagel und Gewitter möglich. Aemet gibt vorsorglich die Warnstufe Orange von 12 bis 19 Uhr aus. Binnen einer Stunde sollen 50 Liter pro Quadratmeter Niederschlag fallen. Die Hagelkörner können größer als zwei Zentimeter im Durchmesser sein und ein Sturm fegt mit bis zu 100 km/h über die Insel. Die Temperaturen halten sich bei bis zu 34 Grad noch halbwegs stabil.

Am Donnerstag (15.8.) wird es dann aber endlich kühler. In Sineu sollen die Höchstwerte dann nur noch bei 26 Grad liegen. Noch schöner: Zumindest in der Inselmitte gibt es keine Tropennacht. Die Temperaturen sinken unter die 20-Grad-Marke. In den folgenden Tagen kann es immer wieder leicht regnen, die Sonne zeigt sich aber auch. Die Temperaturen steigen zwar, halten sich aber knapp über der 30-Grad-Marke.