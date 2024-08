Beim Versuch in die Wohnung zu klettern: Junger Mann stürzt auf Mallorca in den Tod

Ein 25-Jähriger ist am Samstag (10.8.) auf Mallorca beim Versuch, durchs Fenster in seine Wohnung zu klettern, in den Tod gestürzt. Er verstarb noch am Unfallort.

Beim Opfer handelt es sich um einen bekannten Kellner in Felanitx. Der Peruaner kam wohl nach einer Schicht nach Hause und bemerkte, dass er die Schlüssel vergessen hatte. Er sah, dass er sein Fenster offengelassen hatte.

Nachbar sah zu, wie der Mann abstürzte

Allerdings wohnte der junge Mann im dritten Stock. Er bat einen Nachbarn, ihn reinzulassen und von dessen Wohnung durchs Fenster zu klettern. Der Nachbar schien ob des waghalsigen Manövers keine Bedenken zu haben.

Der 25-Jährige bekam den Fensterrahmen nicht richtig zu fassen und stürzte aus einer Höhe von sechs Metern auf den Asphalt. Dort kam er unglücklich auf und starb direkt beim Aufprall. Der Nachbar, der den Unfall wohl beobachtete, wählte den Notruf. Die Ärzte konnten nur noch den Tod feststellen.

Passiert leider viel zu oft auf Mallorca

Derartige Balkon- und Fensterstürze sind leider keine Seltenheit auf Mallorca. Sie werden oft mit dem Balconing verwechselt, bei dem Leute als Mutprobe vom Balkon in den Pool springen oder von einem zum anderen Klettern.

Im Mai starb ein deutscher Urlauber bei einem ähnlichen Unglück an der Playa de Palma. Auch er hatte die Schlüssel verloren und wollte von einer Terrasse auf den Balkon seines Hotelzimmers klettern. Das ging schief und er stürzte in den Tod.

Früher war das Balconing ein fast exklusives Problem der britischen Urlauberhochburg Magaluf. Durch zahlreiche Werbekampagnen wurde darauf aufmerksam gemacht. Zuletzt stürzten keine Briten mehr ab. Vermutlich hatten sie trotz hohen Alkoholkonsums die Konsequenzen im Hinterkopf.