Geschäftsmann erpresst, bedroht und ihm das Auto entrissen: Vier Hells Angels auf Mallorca festgenommen

Mitglieder der Rockerbande Hells Angels treiben offenbar auf Mallorca erneut ihr Unwesen. Die Guardia Civil hat vier Mitglieder der Bande festgenommen, denen vorgeworfen wird, einen Geschäftsmann bedroht und erpresst zu haben und ihm anschließend sein Auto gestohlen zu haben. Außerdem wird ihnen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt. Gegen eine weitere Person wird derzeit noch ermittelt, wie es in einer Mitteilung der Guardia Civil von Montag (12.8.) heißt.

Die vier Rocker sollen einem Geschäftsmann aus Llucmajor angeboten haben, für ihn bei einem anderen Unternehmer aus einer anderen Gemeinde auf Mallorca Schulden einzutreiben. Die vier Festgenommenen begaben sich mit den beiden Unternehmern in ein Wohnhaus.

Unter Drohungen Schriftstück aufgesetzt

Dort wurde der Schuldner von den vier Mitgliedern der Hells Angels bedroht, erpresst und dazu gezwungen, ein Schriftstück aufzusetzen, in dem er sich verpflichtet, 37.000 Euro an einen der Festgenommenen zu zahlen. Im Anschluss bemächtigten sich die vier Hells Angels des Autos des Unternehmers im Wert von 45.000 Euro.

Die vier Rocker brüsteten sich ihrer Zugehörigkeit bei den Hells Angels und wollten auf diese Weise das Opfer einschüchtern. Ziel war, eine Anzeige zu verhindern. Der bedrohte Unternehmer entschied sich allerdings letztendlich doch dafür, zur Guardia Civil zu gehen.

Auto wieder aufgetaucht

Den Beamten gelang es, die vier Rocker schnell festzunehmen. Zwei von ihnen haben die spanische Staatsangehörigkeit, einer ist Argentinier und einer Litauer. Auch das gestohlene Auto konnten die Polizisten dem Unternehmer bereits zurückbringen.

Immer wieder zeigen sich die Hells Angels auf Mallorca, häufig handelt es sich um Deutsche. Der letzte Fall trug sich im März 2024 zu. Damals wurden zwei Mitglieder der Bande festgenommen, weil sie einen Restaurantbetreiber an der Playa de Palma erpressen wollten. Daraufhin kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Rockern und dem Gastronomen, der laut der Mitglieder der Hells Angels falsche Behauptungen über die Rockerbande in den Raum gestellt hatte.

Keine kriminelle Vereinigung, sagt das Gericht

Und auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Zwischenfälle mit der Bande. Im Juli 2013 führten die Guardia Civil und die Nationalpolizei eine groß angelegte Operation gegen die Bande durch, bei der Dutzende von Personen unter dem Vorwurf schwerer Straftaten verhaftet wurden. Der Fall wurde 2023 vor Gericht verhandelt und endete mit 32 Verurteilungen mit Haftstrafen von bis zu zwei Jahren. Der Anführer der Gruppe, Frank Hanebuth, wurde freigesprochen. Der Nationale Gerichtshof entschied, dass es sich bei der Gruppe nicht um eine kriminelle Vereinigung handelt.