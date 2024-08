Polizeiermittlung nach Gasvergiftung von Playa-Urlauber: Nistende Vögel sind schuld am Tod des 21-Jährigen auf Mallorca

Im Fall des jungen Ballermann-Urlaubers, der am 30. Juli in seiner Ferienwohnung an einer Gasvergiftung gestorben war, haben die Ermittlungen der Polizei die Hintergründe des Unglücks und die genaue Todesursache klären können. Wie die Nationalpolizei nun in einer Mitteilung bekanntgegeben hat, waren nistende Vögel dafür verantwortlich, das ein Abgasrohr des Wassererhitzers verstopfte.

Zunächst hatten die Beamten der Mordkommission der Nationalpolizei vor Ort Informationen gesammelt. Die jungen Urlauber sagten aus, dass es in der Wohnung seit zwei Tagen nach Gas gerochen hatten. Die Beamten nahmen auch eine Aussage des Unternehmens auf, das die Wohnung verwaltet. Demnach seien keine Probleme mit Gasgeruch bekannt gewesen, ein Wartungsdienst führe dort regelmäßig seine Arbeiten durch.

Rohr mit Blättern, Gras und Stroh verstopft

Die Ermittler forderten spezialisierte Gastechniker an und führten Kontrollen bei eingeschaltetem Heizgerät durch. Dabei stellten sie fest, dass doppelt so viel Kohlenmonoxid abgegeben wurde als zulässig und dass die Werte immer weiter anstiegen.

Schließlich entdeckten die Gastechniker, dass das Abgasrohr durch ein Vogelnest verstopft war: Die nistenden Tiere hatten zahlreiche Blätter sowie Gras und Stroh im Rohr deponiert. Dadurch konnten die Verbrennungsgase des Heizgeräts nicht nach außen entweichen und strömten zurück, was zu der gefährlichen Ansammlung von Kohlenmonoxid im Raum und in den angrenzenden Räumen führte.

Nistende Vögel waren die Ursache an dem Unglück. / Policía Nacional

Weiterhin stellte sich heraus, dass das Rohr am Ausgang zur Außenseite der Fassade ebenfalls durch den Bau von Nestern in seinem Inneren verstopft war, und zwar fast vollständig. Der Autopsiebericht steht noch aus, doch die Funde lassen nun kaum einen Zweifel daran, dass es in der Folge zum Tod des jungen Mannes durch Einatmen von Kohlenmonoxid kam.

Bild vom Nistmaterial. / Policía Nacional

Zwei weiter Urlauber kamen ins Krankenhaus

Der 21-Jährige war mit seiner elfköpfigen holländischen Reisegruppe in einer Ferienwohnung im Carrer del Violer einquartiert, einer Parallelstraße der Flughafen-Autobahn auf Höhe Balneario 8. Zwei von ihnen schliefen in einem Zimmer neben dem Raum, in dem sich der Wassererhitzer befand. Am 30. Juli gegen 14.15 Uhr wählte einer der Urlauber den Notruf, weil er seinen Freund bewusstlos und mit Herzstillstand im Bad liegend vorfand.

Da die Gasdetektoren bei Ankunft des Rettungsteams Alarm schlugen, wurde eine Evakuierung der Wohnung angeordnet. Zwei weitere Urlauber kamen ins Krankenhaus, darunter der Freund des Verstorbenen und ein anderer junger Mann, der in den frühen Morgenstunden Symptome einer Gasvergiftung wie Kopfschmerzen und Erbrechen hatte. Für den jungen Holländer kam jede Hilfe zu spät, das Rettungsteam konnte nur noch seinen Tod feststellen. /bro