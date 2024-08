Traktorfahrer stirbt bei Unfall auf Mallorca-Finca nahe Capdepera

Ein 84-jähriger Traktorfahrer ist bei einem Unfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend (11.8.) auf einer Finca nahe Capdepera.

Wie das "Diario de Mallorca" berichtet, befand sich der Mann zum Zeitpunkt des Unglücks in einem Anbau seines Landhauses in der Gemeinde Capdepera, wo er seinen Traktor parkte. Offenbar stellte der Mann den Motor an, woraufhin sich das Fahrzeug in Bewegung setzte. Es war wohl ein Gang eingelegt.

Opfer wird überrollt

Das Opfer, das sich unter dem Traktor befand, wurde von einem der Räder überollt und eingeklemmt. Nebenan im Haus waren die Frau des 84-Jährigen und eine Pflegerin zugegen, die nach einiger Zeit einen starken Geruch nach Kunststoff bemerkten.

Die Pflegerin begab sich in den Anbau und fand den Mann unter dem Traktorrad. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Senior tun, er war wohl sofort tot. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.