Höher als der Kirchturm im Dorf: Anwohner von Cas Concos wehren sich gegen 30 Meter hohen 5G-Mobilfunkmasten

Die Bewohner des kleinen Ortes Cas Concos im Südosten von Mallorca sind entsetzt: Auf einer Finca nicht einmal 100 Meter vom Dorf entfernt soll eine 30 Meter hohe 5G-Mobilfunkantenne aufgestellt werden. Die Arbeiten sind bereits im Gange. Seit die Pläne bekannt sind, haben sich zahlreiche Anwohner zusammengetan, um gegen das Projekt zu protestieren. Am Sonntagabend (11.8.) fand nun eine große Versammlung auf dem Kirchplatz statt.

Die Menschen des Ortes haben sich in der Bürgerinitiative Junts contra l'antena (Gemeinsam gegen die Antenne) zusammengetan. Bei der Veranstaltung auf dem Kirchplatz informierten die Initiatoren der Bewegung die Bürger des Ortes über die Gründe, weshalb sie den Mobilfunkmasten ablehnen.

Die Einwohner des Ortes bei der Protestveranstaltung am Sonntagabend (11.8.). / Junts contra l'antena

Gesundheitliche und optische Gründe

Die Gegner führen vor allem gesundheitliche Bedenken an. Darüber hinaus passe eine so hohe Installation auch aus optischen Gründen nicht in die Nähe des Ortes. Mit ihren 30 Metern sei die Antenne höher als der Kirchturm des Dorfes. Auch die Brandgefahr nehme zu, glauben die Kritiker. Hinzu komme, dass die benachbarten Grundstücke an Wert verlören.

Die Organisatoren der Protestbewegung legten außerdem dar, dass sie, seit sie Ende Juni von den Plänen erfahren hatten, ihren Unmut gegenüber der Firma kundgetan haben, die den Mobilfunkmasten aufstellen will. Auch gegenüber dem Eigentümer der Finca sowie dem Rathaus Felanitx habe man klargemacht, was man von den Plänen halte. Darüber hinaus organisierten die Gegner eine Unterschriftenaktion und druckten Informationsbroschüren für die Anwohner.

Protest im Ort gegen die Antenne. / Johanna Waldhelm

Überall Plakate und Banner

Die Firma, die den Masten baut, unterbrach die Arbeiten an dem Projekt. Im September sollen Verhandlungen aufgenommen werden, um eine Einigung zu erzielen. "Sie wollen allen Dorfbewohnern diese Antenne hier aufzwingen, obwohl der wirtschaftliche Gewinn nur an einen Grundstückseigentümer und ein Unternehmen geht", sagt einer der Gegner des Projekts.

Wer mit offenen Augen durch Cas Concos fährt oder läuft, nimmt dieser Tage zahlreiche Plakate und Banner gegen den Mobilfunkmasten wahr. "No volem l'antena a Cas Concos" (Wir wollen keine Antenne in Cas Concos) oder einfach nur "No volem antena" ist an mehreren Orten zu lesen.