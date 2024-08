Autodiebstahl auf Mallorca: Zwei Deutsche in kuriosen Fällen betroffen

Der Vorteil der Insellage Mallorcas ist, dass es kaum Autodiebstähle gibt. So möchte man man zumindest meinen, denn schließlich ist es kaum möglich, die Wagen unbemerkt von der Insel zu schaffen. Doch so ganz stimmt das nicht. Im Juni nahm die Guardia Civil eine Bande von Autodieben fest, die einige der gestohlenen Fahrzeuge auf der Insel umlackierten, die Gestellnummer manipulierten und das Nummernschild austauschten, um sie aufs Festland zu bringen. Und es gibt weitere mögliche Varianten des Autodiebstahls, wie zwei deutsche MZ-Leser dieser Tage erfahren mussten.

Bescherung zu Weihnachten

In der Nacht des ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag kam beim Ehepaar Taler (Name von der Redaktion geändert) in Canyamel nicht der Weihnachtsmann durch den Kamin, sondern der Einbrecher durch die Terrassentür. „Wir hatten zu dem Zeitpunkt keine Alarmanlage. Meine Eltern sowie die meiner Frau waren zu Besuch“, sagt Mark Taler. Die Diebe stiegen über den Gartenzaun und kletterten auf die Terrasse, wo sie ins Haus gelangten. „Wir hörten sie sogar nachts, dachten aber, dass unsere Eltern aufs Klo gingen.“ Ähnlich dachte der Besuch. „Vielleicht war es sogar besser, dass niemand auf die Einbrecher gestoßen ist“, meint Mark Taler.

Neben einer Rolex, sechs Handys, dem Bargeld von den Weihnachtsgeschenken und den restlichen Alkoholflaschen vom Fest nahmen die Gauner auch die Autoschlüssel mit. „Das Auto – einen Hyundai Santa Fe – hatte ich erst im Sommer zuvor für 56.000 Euro gekauft“, sagt Mark Taler. Der Deutsche konnte eines der Handys orten. Mit der Info nahm die Polizei wenig später einen der Diebe fest. „Er sagte aus, dass sie zu zweit waren. Ich vermute aber, es waren noch mehr“, meint Taler. Vom Komplizen und von den teuersten Gegenständen des Diebesguts fehlte bis heute jede Spur.

Im April klingelte plötzlich Talers neues Handy. „Da war auf einmal ein Autohändler dran. Keine Ahnung, wie der an meine Nummer gekommen ist. Er sagte, dass er meinen Wagen jetzt so lange im Hafen von Palma habe stehen sehen, dass ich ihn doch bestimmt nicht mehr brauche und verkaufen wolle“, sagt der Deutsche. Erneut benachrichtigte er die Polizei, die das Auto untersuchte. „Ich habe den Wagen bis heute nicht gesehen. Technisch ist er wohl einwandfrei. Allerdings meinten unsere Anwälte, dass die Diebe darin Drogen genommen haben. Es roch wohl im Auto nach Marihuana.“ Ihn selbst störe das nur wenig, seine Frau weigere sich aber, noch mal in den Hyundai einzusteigen.

In ihrer Autoversicherung haben die Talers eine Klausel, die eine Entschädigung zusichert, wenn der Wagen nach einem Monat nicht wieder auftaucht. „Wenn das Auto dann doch gefunden wird, geht es an die Versicherung, die entscheiden kann, was sie damit macht“, sagt Taler. Er pocht nun darauf, statt dem Fahrzeug Geld zu bekommen, doch der Versicherer stellt sich bislang quer. „Immer wieder heißt es, der oder die Zuständige meldet sich morgen. Doch dann passiert nichts.“ Nachdem die Polizei das Auto untersucht hatte, ging es an ein Autohaus nach Manacor, wo die Autoschlüssel neu gemacht werden sollten. „Auch von dort habe ich bislang nichts gehört, ehrlicherweise habe ich aber auch nicht nachgefragt“, sagt Taler, der die MZ-Leser nicht nur vor den Dieben, sondern auch vor „einigen Versicherungsgesellschaften“ warnen will, „die nicht ganz nach deutscher Art und Weise agieren“.

Autokauf auf Mallorca geht schief

Noch kurioser ist der Fall von Sabine Mauss (Name ebenfalls geändert). Die Deutsche ist vor wenigen Wochen nach Portocolom gezogen. „Bekannte sagten mir, dass ich mir am besten ein Auto über den Facebook Marketplace kaufen soll“, sagt sie. Gesagt, getan. Vor drei Wochen traf sich Mauss mit einem Italiener, der einen Smart verkaufen wollte. Sie handelte ihn auf 4.000 Euro runter und unterschrieb den Kaufvertrag. Vier Tage lang konnte sie sich an ihrem Neuerwerb erfreuen. Allerdings fuhr der Smart zu dem Zeitpunkt noch mit einem italienischen Nummernschild. „Der Verkäufer meinte, er brauche das Auto für die Ummeldung und holte es wieder ab. Ich bat ihn noch, die Sitze reinigen zu lassen, sie sahen aus wie Sau“, sagt Mauss.

Es sollte das letzte Mal sein, dass sie ihr Auto gesehen hat. Vermutlich ahnte die Deutsche schon, dass etwas nicht stimmt. Sie hatte einen Peilsender daheim, den sie im Smart versteckte. „Nachdem der Mann den Wagen abgeholt hat, fuhr er erst einmal 250 Kilometer kreuz und quer über die Insel“, sagt Mauss. Als der Italiener sich dem Hafen von Alcúdia statt wie ausgemacht Palma näherte, riss ihr der Geduldsfaden. Sie vermutete, dass der Verkäufer das Auto außer Landes schaffen wolle und rief die Notrufnummer 112 an.

Dort verwies man sie an die Polizei. In Portocolom aber gibt es keine Wache, und telefonisch kam Mauss mangels Spanischkenntnissen nicht weiter. Sie bestellte sich ein Taxi und fuhr zur Guardia Civil nach Santanyí. „Der Taxifahrer half mir sogar und übersetzte ein wenig“, so die Deutsche. Dennoch verlief der Besuch auf der Polizeiwache so gar nicht nach ihren Vorstellungen. Der Beamte, der die Anzeige aufnahm, habe plötzlich zum Telefon gegriffen und den Verkäufer angerufen. „Der war außer sich und schrie herum. Letztlich meinte die Polizei, ich solle in zwei Tagen wiederkommen, wenn ich das Auto bis dahin nicht zurückhabe“, sagt die Deutsche.

Die zwei Tage verstrichen. Mauss schrieb mit dem Italiener. Der Ton wurde rauer. „Er bot mir an, dass Geld zurückzugeben. Dafür müsse er aber erst einen neuen Abnehmer für das Auto finden. So gesehen verkauft er gerade meinen Wagen“, sagt Mauss. Sie hat nun eine Anzeige wegen Autodiebstahl bei der Guardia Civil aufgegeben und wirft den Beamten vor, den Fall zu vernachlässigen. Schließlich könne sie mit dem Peilsender den Verkäufer weiterhin orten. Der Akku halte aber nicht mehr lange. Und der Italiener melde sich nicht mehr.

