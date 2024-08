Boot bei Formentor nach Feuer gesunken: Vier Passagiere im Meer vor Mallorca gerettet

Rettungseinsatz in den Gewässern vor Mallorca: Am Dienstagnachmittag (13.8.) ist ein Feuer auf einem Boot ausgebrochen, das in der Nähe der Cala Figuera bei Pollença unterwegs gewesen war. Vier Personen, zwei Männer und zwei Frauen, sprangen ins Meer und sind unverletzt gerettet worden. Das Sinken des Bootes mit Namen "Marabou" konnte jedoch nicht verhindert werden.

Die vier Passagiere wurden von einem privaten Boot, das in der Nähe unterwegs war (der "Cío"), aus dem Wasser geholt. Die Seenotrettung (Salvamento Marítimo) löschte später die Flammen und entfernte die Trümmer des Bootes, die im Wasser trieben und eine Gefahr für die Schifffahrt darstellten.

Die Seenotrettung beim Löschen der Flammen. / Salvamento Marítimo

Aufruf zur Hilfe der Opfer

Nach Angaben der Seenotrettung ereignete sich der Vorfall gegen 13.40 Uhr. In der Rettungsleitstelle in Palma ging ein Anruf vom Leuchtturm von Formentor mit dem Hinweis auf ein brennendes Boot in der Nähe der Küste ein. Daraufhin wurde das Rettungsboot Salvamar Saiph mobilisiert und zugleich eine Mitteilung an die Segler verschickt, damit die Boote in der Gegend den möglichen Opfern zu Hilfe kommen konnten.

Als die Salvamar Saiph am Einsatzort eintraf, stellte die Besatzung fest, dass die Marabou durch das Feuer bereits vollständig zerstört worden war. Die vier geretteten Insassen sind wohlbehalten in den Hafen gebracht worden. /bro