Dicke Hagelkörner, Sturmböen und sintflutartiger Regen: So heftig soll der Wetterumschwung auf Mallorca ausfallen

Nach wochenlangem Sommerwetter ohne Pause kommt es am Mittwoch zu einem heftigen Wetterumschwung auf Mallorca. Der spanische Wetterdienst hat die Warnstufe Orange nun bis Donnerstag ausgeweitet. Ab dann gilt auch der jährliche Notfallplan Inunbal der Balearen-Regierung, der stets zum 15. August aktiviert wird und bis zum 30. November gilt. Er soll hauptsächlich vor den heftigen Herbststürmen, dem Kaltlufttropfen gota fría, warnen.

Bereits in der Nacht auf Mittwoch sollen die grauen Wolken aufziehen. Erste Regenschauer sind möglich. Ab 8 Uhr soll im Süden das Gewitter einsetzen. Im Tagesverlauf klart es zwar immer wieder kurzzeitig auf, die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass es zu dicken Hagelkörnern, sintflutartigen Regenfällen und Sturmböen kommt. Die Warnstufe Orange gilt ab 10 Uhr inselweit. Der Sturmböen sollen bis zu 100 km/h schnell werden. Der Regen kann örtlich heftig niederprasseln. In einer Stunde sollen 50 Liter pro Quadratmeter fallen, binnen zwei bis drei Stunden können es 100 Liter werden. Die Hagelkörner können laut Aemet einen Durchmesser von mehr als zwei Zentimetern erreichen.

Vorsicht vor der "Operation Wolke"

Voraussichtlich dürfte es in Palma zur sogenannten "Operation Wolke" kommen. Dabei staut sich der Verkehr auf den Zufahrtsstraßen und die Parkhäuser sind überfüllt, da alle Strandurlauber bei Regenwetter lieber durch die Innenstadt bummeln oder die Einkaufszentren aufsuchen.

Die Warnstufe Orange gilt bis Donnerstag um 18 Uhr. Danach wird sie durch die Warnstufe Gelb ersetzt. Die Temperaturen stürzen am Donnerstag von knapp 40 Grad in den vergangenen Tagen auf Höchstwerte unter die 30-Grad-Marke, in Sineu beispielsweise lediglich 25 Grad.

Ab Freitag wird es wieder sommerlich auf Mallorca

Auch am Freitagvormittag soll es regnen. Im Tagesverlauf hört es dann langsam auf. Am Wochenende scheint dann größtenteils die Sonne und die Temperaturen steigen wieder auf über 30 Grad. Die Zeit des konstanten Sommerwetters ist dann aber im Grunde vorbei.