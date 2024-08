Hitzewelle fordert nächstes Menschenleben: Deutscher Wanderer kippt auf Mallorca um und stirbt

Ein deutscher Wanderer ist am Sonntag (11.8.) auf Mallorca gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Guardia Civil der MZ. Die Polizei vermutet einen Hitzschlag als Todesursache. Es wäre wohl das vierte Menschenleben, das die Hitzewelle auf der Insel in diesem Jahr fordert.

Der 1954 geborene Mann war mit seiner Frau in Colònia de Sant Pere im Nordosten Mallorcas unterwegs. Gegen 15 Uhr, zum Zeitpunkt der größten Hitze am Tag, fühlte er sich im Torrente des Parral unpässlich und kippte um. Die Frau wählte den Notruf. Das Rettungsteam konnte nur noch den Tod feststellen. Die Guardia Civil brachte den Leichnam per Hubschrauber zur Autopsie, wo der Hitzschlag als Todesursache nun bestätigt werden soll.

39 Grad Höchsttemperatur an diesem Tag

Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet lag die Höchsttemperatur am Sonntag in Colònia de Sant Pere bei 34 Grad. Im Süden um Llucmajor waren es 39 Grad. Grundsätzlich ist es keine gute Idee, bei extremer Hitze auf Mallorca wandern zu gehen. Nicht selten muss die Bergrettung ausrücken, um Wanderer einzusammeln, die entkräftet sind und kein Wasser mehr haben.

Am Mittwoch soll es laut aktueller Prognose zu einem Wetterumschwung kommen. Heftige Schauer, Hagel und Gewitter sind möglich. Es gilt die Unwetterwarnstufe Orange auf Mallorca. Einen Tag später brechen dann auch die Temperaturen ein und sinken unter die 30-Grad-Marke.

Wohl der vierte Hitzetote auf Mallorca in diesem Sommer

Die Autopsieberichte sind zwar nicht bekannt, es wird derzeit aber von vier Hitzetoten auf Mallorca (einschließlich dem Deutschen nun) ausgegangen. Zuvor erlitten ein 60-Jähriger auf einem Boot und ein 61-Jähriger in seinem Auto einen Kreislaufzusammenbruch, der wohl durch einen Hitzschlag ausgelöst wurde. Zudem verstarb ein 20-jähriger Gärtner in Son Vida, wo auch die Hitze als Ursache vermutet wird.