Hochhaus in Palma brennt: Feuerwehr rettet Mann mit Baby im Arm

Großbrand in einem 13-stöckigen Wohnhaus auf Mallorca: Am Mittwochnachmittag (14.8.) gegen 16.20 Uhr ist aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer in dem Hochhaus in der Avinguda Mèxic im Osten von Palma ausgebrochen. Die Flammen brachen im dritten Stock aus und griffen schnell auf andere Wohnungen und Stockwerke über. Es bildete sich eine große Rauchwolke, die nahezu aus der ganzen Stadt sichtbar war.

Der Mann wurde mit seinem Baby gerettet. / Xavier Peris

Die Feuerwehr musste zahlreiche Menschen in Sicherheit bringen, darunter einige mit eingeschränkter Mobilität. Die dramatischste Szene spielte sich ab, als am Fenster des 8. Stockwerks ein Mann erschien, der ein Baby im Arm trug und um Hilfe rief.

Mobiles Krankenhaus eingerichtet

Mithilfe einer langen Leiter versuchte die Feuerwehr, die beiden in den Rettungskorb aufzunehmen und zur Erde zu bringen. Das gelang allerdings nicht, sodass die Feuerwehrleute durch das Gebäude selbst zu dem Mann und seinem Baby vordringen mussten.

Die anderen Bewohner, die sich im Haus befanden, schafften es alleine, ihre Wohnungen zu verlassen und auf die Straße zu gelangen. Auf einem Platz vor dem Haus richtete der Rettungsdienst Samu 061 ein mobiles Krankenhaus ein, um die Verletzten zu versorgen.

Etwa 20 Personen erlitten Rauchvergiftungen. / Xavier Peris

Aufgrund der großen Anzahl der Betroffenen wurden zehn Krankenwagen angefordert. Etwa 20 Personen erlitten nach ersten Erkenntnissen leichtere Rauchvergiftungen, sechs von ihnen mussten ins Gesundheitszentrum gebracht werden. Die Rettungssanitäter riefen darüber hinaus weitere Kräfte dazu, die sich eigentlich derzeit nicht im Dienst befinden.