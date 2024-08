Achtung, Starkregen auf Mallorca: Am Donnerstag gilt Warnstufe Rot beim Unwetter

Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Unwetter-Warnung für Mallorca erneut erhöht. Für Donnerstag (15.8.) gilt nun die höchste Warnstufe Rot. Diese höchstmögliche Warnung wurde für den Nordosten von Mallorca ausgerufen, und zwar in der Zeit von 0 bis 14 Uhr. Gewarnt wird vor Starkregen. Innerhalb von zwölf Stunden könne eine Regenmenge von 180 Litern pro Quadratmeter erreicht werden, womöglich sogar in einem kürzeren Zeitraum von vier oder fünf Stunden.

Warnstufe Rot wird nur in seltenen Fällen ausgerufen. Ein Beispiel der vergangenen Jahre war die Flutkatastrophe 2018 in Sant Llorenç. Warnstufe Rot warnt vor einem "extremen meteorologischen Risiko, von außergewöhnlicher Stärke, das eine sehr hohe Gefahr für die allgemeine Bevölkerung bedeutet". Das ist der typische Fall, bei dem Sie im Radio dazu aufgefordert werden "Ruhe zu bewahren" und "Anweisungen der örtlichen Sicherheitskräfte Folge zu leisten".

Am Mittwoch bleibt es den ganzen Tag auf der kompletten Insel bei der Warnstufe Orange. Sie gilt primär wegen Gewitters und Starkregens. Binnen einer Stunde sollen 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen, binnen zwei bis drei Stunden können es 150 Liter pro Quadratmeter werden. Zum Vergleich: 2018 waren es in Sant Llorenç 400 Liter in sechs Stunden.

Der Niederschlag kann mitunter als Hagel fallen, die Hagelkörner sollen einen Durchmesser von mehr als zwei Zentimetern haben. Zudem wehen die Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h. Laut Aemet-Wetterkarte soll am späten Nachmittag allerdings auch die Sonne auf Mallorca scheinen. In der Nacht zieht das Unwetter dann erneut auf.

Warnstufe Rot am Donnerstag auf Mallorca

Ab Mitternacht und bis 15 Uhr gilt am Donnerstag im Norden Mallorcas die Warnstufe Rot wegen Starkregens. 180 Liter Niederschlag sollen binnen weniger Stunden fallen. In allen anderen Gebieten gilt bis 18 Uhr weiter die Warnstufe Orange. Ab 18 Uhr gilt Warnstufe Gelb auf der ganzen Insel.

Am Freitag geht es bis 18 Uhr mit der Warnstufe Gelb weiter. Die beudetet "nur" noch 25 Liter Niederschlag pro Stunde. Gen Abend zieht das Unwetter dann weiter und verlässt Mallorca. Das Wochenende wird eher sonnig, wenngleich ein paar Restwolken noch ein paar Regentropfen für die Insel übrig haben. Dann dürfte sich das Wetter auf Mallorca erstmal wieder stabilisieren. Für die neue Woche ist nach derzeitiger Prognose Sonnenschein angesagt.