Wegen des Unwetters auf Mallorca: Zahlreiche Dorffeiern abgesagt

Der August ist der Monat der Patronatsfeiern auf Mallorca. Fast jedes Dorf feiert dieser Tage seine Fiesta. Aufgrund des schweren Sommer-Unwetters haben mehrere Rathäuser jedoch entschieden, die Feierlichkeiten am 14. und 15. August auszusetzen. Sie verweisen auf die Warnstufe Orange, die der spanische Wetterdienst Aemet für beide Tage ausgerufen hat.

Konkret haben sich Sineu, Alaró, Can Picafort, Campos und Porreres für diesen Schritt entschieden. Während einige von ihnen zunächst nur das Festprogramm für Mittwoch (14.8.) cancelten und abwarten wollen, wie sich das Wetter entwickelt, sagten andere auch die Feiern am Donnerstag (15.8.) ab.

Ausweichtermine

Das traditionelle Entenrennen - seit Jahren nur noch mit Plastikenten - in Can Picafort wird verschoben auf Sonntag (18.8.) um 12 Uhr, die Flower-Power-Party auf Samstag (17.8.). Ob wie geplant der Umzug in Alaró am Donnerstagnachmittag stattfinden wird, soll erst am selben Tag mittags bekanntgegeben werden. Als Alternativtermin wird Samstagnachmittag (17.8.) gehandelt. Die große Dorfparty ("verbena") wird in jedem Fall verschoben - sie findet am Freitag (16.8.) nach dem Feuerlauf Correfoc statt.

In Sineu wird es wie bereits im vergangenen Jahr kein großes Feuerwerk geben. 2023 war das Spektakel bereits wegen der erhöhten Waldbrandgefahr abgesagt worden. Wegen der Unwetterwarnung sind in Sineu auch alle anderen Aktivitäten und die "verbena" am Mittwoch gecancelt. Vermutlich wird sie aber am Freitag (16.8.) nachgeholt.

Indoor statt Outdoor

In Porreres sind die Konzerte für Mittwoch abgesagt, einige Programmpunke werden aber auf das Kulturzentrum im Ort verlegt. Die Feier für die Senioren soll in der Dorfkirche stattfinden.

Auf die Kirche weicht man auch in Campos aus. Hier sollen mehrere kulturelle Tanzveranstaltungen aufgeführt werden, um Acts im Freien zu vermeiden.

Alle Gemeindeverwaltungen weisen darauf hin, dass aktuelle Infos in den sozialen Netzwerken bekanntgegeben werden. /somo