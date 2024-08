Flughafen auf Mallorca setzt wegen der Unwetter Landungen aus - Ryanair protestiert

Son Sant Joan, der Flughafen auf Mallorca, hat am Donnerstag (15.8.) wegen der Unwetter mehrfach die Landungen eingestellt, wie Quellen des Flughafenbetreibers Aena der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bestätigt haben. Ryanair, die meist betroffenste Airline, hat deswegen am Nachmittag vehement protestiert. Am Flughafen häufen sich seit Mittwoch, als die Landungen ebenfalls zeitweise gestoppt wurden, die Verspätungen und Flugstreichungen. Etliche Passagiere sind dadurch auf Mallorca gestrandet.

Die Landungen wurden zunächst gegen 13.30 für eine halbe Stunde unterbrochen und dann gegen 15:30 Uhr erneut gestoppt. Die Unterbrechung dient der Flugsicherheit und wird in der Fachsprache als "Rate 0" bezeichnet. Gegen 17 Uhr wurden die Landungen wieder aufgenommen. Auch auf Menorca gab es am Morgen eine "Rate 0".

Flugpläne gleichen einem Sudoku

Wie Enaire, die spanische Flugsicherung mitteilte, hatten die starken Niederschläge im Mittelmeerraum die Flugverkehrsbeschränkungen aus Sicherheitsgründen erforderlich gemacht. Zu dem schlechten Wetter aufgrund der Unwetterfront über den Balearen sei noch schlechtes Wetter an anderen europäischen Flughäfen hinzugekommen. Auf Mallorca waren am Donnerstag 940 Starts und Landungen geplant. Nun müssen die Flugpläne neu erstellt werden, was einem komplizierten Sudoku gleicht.

Ryanair hat seit Mittwoch etliche Flüge streichen müssen und ist die mit Abstand am stärksten betroffene Fluggesellschaft. In einer Mitteilung entschuldigte sich die Airline am Donnerstag bei den Passagieren für die "übermäßigen Verspätungen und Annullierungen in Palma nach der unsinnigen Entscheidung der spanischen Flugsicherung, die Landungen eingehender Flugzeuge aufgrund der Wetterbedingungen' zu verweigern".

Die irische Fluggesellschaft forderte nicht nur eine Erklärung vom spanischen Verkehrsminister Óscar Puente, sondern rief auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, dazu auf, die "chaotischen" Flugsicherungs-Dienste zu reformieren.

Laut der Mitteilung von Ryanair "gab es keine Wetterprobleme" . Das sei schon daran ersichtlich, dass die Abflüge genehmigt wurden. "Die Passagiere durften Palma verlassen, aber diejenigen, die in den Urlaub kamen, durften nicht ankommen", kritisierte die Fluggesellschaft.

So kontern die Fluglotsen

Das nun wollten die Fluglotsen nicht so stehen lassen. Auf ihrem offiziellen Konto bei X bezichtigten sie Ryanair der "rücksichtslosen Piraterie". Es sei nicht hinnehmbar, dass die Airline die Fluglotsen unter Druck setze, hier müsse die spanische Luftfahrbehörde Aesa einschreiten. In den Ryanair-Besatzungen gebe es "exzellente Fachkräfte", die Community Manager, die in den sozialen Netzwerken solche Mitteilung verbreiten, seien hingegen "unverantwortlich".