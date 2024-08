Situation am Flughafen, Warnstufen, Unwetter: Die Lage auf Mallorca am Donnerstag

Über Mallorca und die Nachbarinseln Menorca, Ibiza und Formentera ziehen schwere Unwetter hinweg. Im Norden und Nordosten von Mallorca galt bis in den Vormittag die seltene Wetterwarnstufe Rot - die Behörden untersagen hier Aktivitäten im Freien. Mittlerweile hat der Wetterdienst Aemet auf die zweithöchste Wetterwarnstufe Orange zurückgeschraubt. Sie gilt am Donnerstag auf der gesamten Insel. Die Lage auf Mallorca im Live-Ticker:

8.30 Uhr:

In der Nacht hat es hauptsächlich über dem Meer abgeregnet, doch an der Nord- und Ostküste nähern sich mächtige Wolkenberge. Bislang fallen aber nur vereinzelte Tropfen. Die Behörden haben die Naturparks S'Albufera, Son Real und Parc de Llevant geschlossen. Auch von Aufenthalten am Strand ist dringend abzuraten.

Am Flughafen herrscht bereits Hochbetrieb: Am heutigen spanischen Feiertag sollen insgesamt 940 Flüge abgefertigt werden. Viele Maschinen nach Deutschland, in die Schweiz und nach Österreich haben Verspätung, vereinzelt sind auch bereits Flüge gestrichen worden. Live-Informationen zu den Abfügen finden Sie auf dieser Flughafen-Seite.

Passagiere am Flughafen Mallorca am Mittwoch (14.8.) / Guillem Bosch

10.20 Uhr

An der Nord- und Nordostküste haben die ersten Regenfällle eingesetzt, wie dieses Video beweist.

Doch Vorsicht: Die Behörden warnen eindringlich davor, die Wetterwarnungen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Unwetterfronten würden sich sehr schnell bewegen, wo genau von jetzt auf gleich Starkregen, Sturmböen und Blitzeinschläge auftreten, sei schwer vorherzusehen. Von Sport und Freizeitaktivitäten ist abzusehen. Das gilt auch für Strandbesuche.

Am Flughafen häufen sich derweil die Verspätungen und vereinzelte Stornierungen.

Anzeigetafel am Flughafen am Donnerstagmorgen (15.8.). / Guadalupe Kremp

10.50 Uhr

Der Regionalsender IB3·verbreitet Bilder von überschwemmten Straßen in Manacor. Unter anderem ist das Wasser hier auch in ein Untergeschoss des Auditoriums eingedrungen.

11.18 Uhr

Fallen die Unwetter doch nicht so heftig aus wie befürchtet? Der spanische Wetterdienst Aemet senkt die Wetterwarnstufe im Norden und Nordosten der Insel von Rot auf Orange. Am Freitag gilt dann nur noch Gelb.

Womöglich hängt das auch damit zusammen, dass die Niederschlagsmenge bislang nicht so groß ist. In Cala Bona an der Ostküste etwa regnet es zwar seit anderthalb Stunden, aber es ist ein "guter", weil stetiger Regen. Apropos: Von der derzeitigen Schlechtwetterphase einmal abgesehen, gilt auf der Insel eine Vorwarnstufe wegen Trockenheit.

12.45 Uhr

Anderso sind durchaus größere Regenmengen zusammengekommen. Die Eisenbahngesellschaft SFM entschuldigt sich wegen eventueller Verspätungen auf der Strecke Palma-Manacor. An einigen Abschnitten steht die Bahnlinie unter Wasser.

Und das Straßenverkehrsamt des Inselrats warnt vor großen Wassermengen am Tunnel zwischen Sóller und Port de Sóller. Fahren Sie vorsichtig!

Letztlich endet das viele Wasser im Meer, wie auch dieses in Port d'Andratx aufgenommene Bild der spanischen Nachrichtenagentur Efe zeigt:

Das Wasser der Regenfälle in der Serra de Tramuntana ergießt sich am Donnerstag (15.8.) in die Bucht von Port d'Andratx. / Cati Cladera / Efe

Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert.