Das Unwetter zieht langsam weiter und die Sonne zeigt sich wieder auf Mallorca

Nach zwei stürmischen und regnerischen Tagen auf Mallorca beruhigt sich das Wetter auf Mallorca langsam. Ganz vorbei ist das Unwetter noch nicht, die letzten Ausläufer dürften aber nicht allzu heftig werden.

Schon am Donnerstag lag die Regenmenge auf Mallorca weit unter den Erwartungen. Die Warnstufe Rot, die zeitweise im Norden der Insel galt, warnte vor 180 Litern pro Quadratmetern. Bis 19 Uhr maß der spanische Wetterdienst Aemet 80 Liter in Banyalbufar, 76 Liter in Sóller und zehn Liter in Palma. In Cala Pi regnete es mit zwei Litern fast gar nicht.

Dass es schlimmer hätte kommen können, zeigen die Werte auf Mallorcas Nachbarinsel im Nordosten. Auf Menorca regnete es bis zu 204 Liter pro Quadratmeter.

Warnstufe Gelb am Freitag auf Mallorca

Am Freitag gilt bis 18 Uhr auf Mallorca noch inselweit die Warnstufe Gelb wegen Gewitter und bis zu 25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter binnen einer Stunde. Ein Blick auf die Aemet-Wetterkarte zeigt, dass die Sonne schon am Vormittag immer wieder durchblitzt und nach dem Mittagessen die Wolken fast gänzlich vertreibt.

Nach der Hitzewelle fühlen sich die Höchsttemperaturen von 28 Grad noch ziemlich kühl an. Der Wind weht mäßig aus nördlicher Richtung.

In der Nacht sinken die Temperaturen in der Inselmitte auf 17 Grad, Palma erlebt bei 23 Grad eine Tropennacht. In der Nacht sowie in den Morgenstunden könnte es nochmal leicht regnen, vornehmlich im Süden Mallorcas.

Ab Samstag wieder Strandwetter auf Mallorca

Tagsüber scheint am Samstag dann die Sonne, die Warnstufen sind aufgehoben und man kann ohne Bedenken wieder an den Strand gehen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 33 Grad. Die Wassertemperaturen sind durch den Wetterumschwung unter die 30-Grad-Marke gesunken. 29 Grad sollen es derzeit an der Playa de Muro sein, 27 Grad an der Playa de Palma.

In den folgenden Tagen geht es genauso weiter. Die Temperaturen liegen knapp über der 30-Grad-Marke. Ein paar Regentropfen können nicht ausgeschlossen werden, die meiste Zeit scheint aber die Sonne.