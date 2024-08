21-Jähriger auf Andratx-Autobahn überfahren

Ein 21-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen (17.8.) bei einem Autounfall auf Mallorca gestorben. Der junge Mann wurde von einem Taxi überfahren.

Der Mann war mit dem Auto auf der Andratx-Autobahn Richtung Palma unterwegs. Gegen 5.30 Uhr hielt er aus unbekannten Gründen in einer Linkskurve an. Der 21-Jährige machte die Warnblinkanlage an und stieg aus dem Fahrzeug.

Ein Taxifahrer übersah ihn und kollidierte auch mit dem Auto. Der 21-Jährige verstarb noch am Unfallort. Die Guardia Civil ermittelt nun.