Wie früher beim "Spiel ohne Grenzen": Binissalem räumt zur Prime-Time im spanischen Fernsehen ab

Die erfahreneren Semester unter uns – um nicht zu sagen, die älteren – dürften sich noch an das Kultformat „Spiel ohne Grenzen“ erinnern, das vor allem in den 1960er- und 70er-Jahren halb Europa an den Bildschirm fesselte. Dörfer und Städte traten zunächst in einem Wettstreit gegeneinander an, bei dem ihre Bewohner unterschiedliche Geschicklichkeitsspiele bewältigen mussten.

Nun ist es nicht ganz so einfach, in Zeiten von Netflix, Social Media und Tinder die Menschen mit harmlosen Spielchen vor die Glotze zu locken. In Spanien funktioniert das in den Sommermonaten an Montagabenden zur Primetime um 22 Uhr erstaunlich gut. Dann, wenn im staatlichen Fernsehen La 1 der „Grand Prix“ läuft. Da sitzen dann Kinder, Eltern und Großeltern gemeinsam am Bildschirm und rasten aus wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. An diesem Montag (12.8.) ging es für die Bewohner des Dorfes Binissalem darum, ihre Ehre zu verteidigen. Und, so viel sei vorweggenommen: Sie sind dieser Aufgabe sehr gründlich nachgekommen.

Großbildleinwand in Binissalem

Binissalem trat gegen den Ort Villanueva de la Torre aus der zentralspanischen Provinz Guadalajara an. Im Fernsehstudio waren mehr als hundert Einwohner des Ortes als Publikum zu Gast, in Binissalem selbst saßen viele weitere Neugierige beim Public Viewing vor einer Großbildleinwand, um das Team, bestehend aus mehr als einem Dutzend Männern und Frauen, aus der Ferne anzufeuern.

Das Spiel "troncos locos". / Screenshot

In der Sendung mit einem routinierten, aber auch etwas altbackenen Moderator und reichlich Slapstick – ein tollpatschig dreinschauender bärtiger Mittfünfziger namens Wilbur ist für die Einlagen zuständig – waren die Kontrahenten aus Binissalem und Villanueva mit Abstand die authentischsten Charaktere und lieferten sich ein hartes Duell.

Auf den "verrückten Baumstämmen" den Grundstein gelegt

Den Grundstein zum Sieg legten die Mallorquiner dabei bereits im ersten Spiel, den sogenannten troncos locos: Baumstamm-Nachbildungen aus glücklicherweise etwas weicherem Material, die über einem Wasserbecken befestigt sind und sich anfangen zu drehen, sobald ein Spieler darüberrennt. Die Spieler wiederum müssen mit einem Stofftier-Lachs in der Hand die Stämme überwinden und dürfen nicht abstürzen. Beim Zuschauer führt dieses Setting – und auch das einiger anderer Spiele – zu einer eigenartigen Mischung aus Faszination, Bewunderung und Fremdschämen. Binissalem stellte mit neun Lachsen den bisherigen Rekord ein.

Im nächsten Spiel ging es für die Kontrahenten darum, in riesige und lächerlich aussehende „Windeln“ verpackt und an den Füßen zusammengebunden über ein sich schnell bewegendes Laufband zu einem Basketballkorb zu watscheln und dort einen überdimensionalen Luftballon unterzubringen. Auch hier triumphierte Binissalem, obwohl der Topscorer Fußballtorwart war und mit Basketball nichts am Hut hat, wie er dem Moderator danach erklärte.

Im weiteren Verlauf waren noch einfache Matheaufgaben zu lösen, bei denen die Spieler in Pinguinkostüme gesteckt wurden, oder es musste erraten werden, was veraltete Wörter im Spanischen bedeuten. Nach mehr als zwei Stunden stand Binissalem mit 27 Punkten als Sieger fest – so erfolgreich wie kein anderes Team in diesem Sommer. Der Finaleinzug ist damit quasi gesichert.

