Ermittlungen abgeschlossen: Richterin macht Weg frei für Anklage gegen mutmaßliche Gruppenvergewaltiger

Die Ermittlungen im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung von acht Mallorca-Urlaubern an einer Britin sind abgeschlossen. Damit ist der Weg frei, dass der Staatsanwalt Anklage gegen die sieben Franzosen und den Schweizer erhebt. Auf diesen Schritt warten die deutschen Urlauber noch, die ebenfalls wegen des Vorwurfs einer Gruppenvergewaltigung im Gefängnis auf Mallorca sitzen.

Zu dem Fall in Magaluf kam es am 14. August des vergangenen Jahres. Die Richterin geht davon aus, dass die Gruppe die betrunkene Britin im Alter von 18 Jahren auszog. Sie sollen die junge Frau nacheinander vergewaltigt und die Tat gefilmt haben. Die Videos landeten kurze Zeit später in sozialen Netzwerken.

Begrapscht, bespuckt, beleidigt und geschlagen

Zwei Männer hatten die betrunkene Frau kennengelernt und mit aufs Hotelzimmer genommen. Nach derzeitigem Stand vergewaltigten sie mindestens fünf Mitglieder der Gruppe, drei weitere sollen sie begrapscht, bespuckt, beleidigt und geschlagen haben.

Die Tat gefilmt

Dem Gericht liegen zahlreiche Aufnahmen der Tat vor, die die mutmaßlichen Täter gemacht haben. Auf dem Handy einer der Männer fanden sich 14 Videos mit insgesamt 170 Sekunden Aufnahmen, auf einem anderen fünf Videos mit 142 Sekunden. Jeder der Männer hatte belastendes Material auf dem Handy.

Die junge Frau erlitt blaue Flecken an den Armen und einen Schnitt auf der Brust. Sie konnte fliehen und schrie auf der Straße um Hilfe. Das Sicherheitspersonal des Hotels verständigte die Guardia Civil, die fünf Franzosen und einen Schweizer vor Ort festnahmen. Sie kamen umgehend in Untersuchungshaft. Zwei weitere Franzosen waren bereits in die Heimat zurückgekehrt. Sie wurden per europäischem Haftbefehl festgenommen und an die spanische Justiz ausgeliefert. Sie sitzen derzeit in Gefängnissen auf dem Festland ein. Wann es nun zum Prozess kommt, ist noch nicht bekannt.

