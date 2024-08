Mallorca-Urlauber stürzt über eine Mauer in den Tod

Ein Mallorca-Urlauber ist am Samstagmorgen (17.8.) in einem Hotel in Palmanova von einer Mauer in den Tod gestürzt. Angestellte des Gästehauses fanden den Leichnam in den Morgenstunden.

Medienberichten zufolge soll es sich um einen 28-jährigen Briten handeln, der im Hotel untergebracht war. Die Polizei vermutet, dass er alleine und sturzbetrunken zurückkehrte. Warum er von der Mauer fiel, ist noch ungeklärt. Die Höhe des Sturzes betrug fünf Meter.

Wohl schon mehrere Stunden tot

Hotelangestellte sagten aus, dass sie auf dem Gang zwischen Pool und Spa zuletzt 2 Uhr nachts unterwegs waren. Zu dem Zeitpunkt lag der Urlauber dort noch nicht. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann schon stundenlang verstorben war.