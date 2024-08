Unbekannte schießen mit Schrotflinte auf Migrantenheim auf Mallorca

Eine Gruppe Unbekannter hat am Mittwoch (14.8.) ein Heim, wo minderjährige Bootsmigranten untergebracht sind, mit einer Schrotflinte beschossen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Sonntag berichtet, ermitteln nun die Ortspolizei von Capdepera sowie die Guardia Civil.

Seit zwei Jahren ist das Heim in der deutschen Urlauberhochburg Cala Ratjada aktiv. Die Zuständigkeit ist nicht geklärt. Denn der Inselrat Mallorcas sieht die Behörden der Nachbarinsel Formentera zuständig. Schließlich waren im Heim nur Minderjährige untergebracht, die auf Formentera ankamen. Dort gibt es aber nicht genügend Platz. Der Inselrat der Nachbarinsel schiebt die Verantwortung auf Mallorca ab.

Zwölf Migranten flohen bei einem Ausflug

Zum Zeitpunkt der Attacke waren nur noch drei der ursprünglich 15 Minderjährigen im Heim. Die restlichen Zwölf waren unlängst bei einem Ausflug verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Die Anwohner Cala Ratjadas beschwerten sich in den vergangenen Wochen, dass die Heiminsassen für Diebstähle im Ort verantwortlich sind und sammelten schon Unterschriften, um eine Verlegung der Minderjährigen zu beantragen.

Die passierte nun nach der rassistischen Attacke. Die Unbekannten sollen das Heim aus einem Auto beschossen und mit Steinen beworfen haben. Verletzt wurde niemand. Die Polizei konnte die Täter bislang nicht fassen, patroullierte zuletzt aber in der Gegend, um weitere Angriffe zu verhindern. Mittlerweile steht das Heim leer. Die drei verbliebenen Minderjährigen wurden in andere Unterkünfte gebracht.

Es ist nicht die erste Attacke gegen die meist algerischen Migranten auf Mallorca. In Son Gotleu sowie in Arenal kam es zu regelrechten Hetzjagden, als eine Gruppe Gitanos, wie die Roma in Spanien genannt werden, die Justiz selbst in die Hand nahmen und die Migranten angriffen.