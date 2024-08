Mann in Santa Ponça findet bei sich zu Hause einen Fötus im Müll

Schauriger Fund in Santa Ponça: Ein Mann hat in einem Mülleimer in seiner Wohnung einen Fötus entdeckt, der in einer Plastiktüte steckte. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag (16.8.), wurde aber erst jetzt bekannt.

Guardia Civil ermittelt

Demnach war die Partnerin des Mannes, bei der es sich um die Mutter des ungeborenen Kindes handeln dürfte, zum Zeitpunkt des Fundes nicht zuhause. Der Finder rief die Guardia Civil, die nun ermittelt, was genau passiert ist. Derzeit wird eine gerichtsmedizinische Untersuchung durchgeführt. Diese soll Aufschluss darüber geben, ob eine Straftat vorliegt. /pss