Wetter auf Mallorca: Kehrt jetzt endlich wieder Ruhe ein?

Nach den stürmischen Tagen kehrt auf Mallorca in der neuen Woche wettertechnisch langsam wieder Ruhe ein. Allerdings gilt am Montag (19.8.) noch bis 18 Uhr an der gesamten Nord- und der Tramuntanaküste Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen. Auch kann es im Laufe des Tages immer wieder zu Regenfällen kommen. Die Temperaturen erreichen am frühen Nachmittag Höchstwerte um die 28 Grad. In der Inselmitte um Sineu ist es mit maximal 25 Grad etwas kühler. In der Nacht bleibt es weiterhin warm, vor allem im Süden der Insel steht eine weitere Tropennacht bevor.

Ab Dienstag soll dann vorerst Schluss sein mit dem Regen. Kaum ein Wölkchen ist am Himmel zu sehen. Die Temperaturen ziehen wieder an und knacken unter anderem in Manacor und in Sa Pobla die 30-Grad-Grenze. In der Nacht kreisen die Temperaturen in weiten Teilen der Insel um die 20 Grad, was einer Tropennacht gleichkommt.

So geht es ab Mittwoch weiter

Einen weiteren Temperaturanstieg gibt es am Mittwoch. In der bei Deutschen beliebten Gemeinde Llucmajor könnten mit 33 Grad die Höchstwerte des Tages gemessen werden. In den übrigen Teilen der Insel ist es zwei oder drei Grad kühler. Auf der Wetterkarte sind einige Wölkchen mehr als am Vortag eingezeichnet. Allerdings dürften diese kaum mehr als dekorative Elemente am blauen Himmelszelt darstellen.

Ähnlich wie am Mittwoch soll es dann auch in den darauffolgenden Tagen zugehen. Die Temperaturen pendeln sich bei sommerlichen 30 bis 32 Grad ein. Hitzewarnungen stehen also zunächst nicht zur Debatte.

So sind die Meerestemperaturen derzeit

Zweifelhaft ist hingegen, wie viel Erfrischung man sich bei einem Sprung ins Meer holen kann. In beliebten Badeorten wie der Playa de Palma oder in Cala Millor liegen die Wassertemperaturen mit 29 Grad nur leicht unter den Werten, die in der Luft gemessen werden. Im Norden der Insel, etwa an der Playa Formentor, ist das Meer mit 27 Grad nur unwesentlich kühler.