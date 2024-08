Brand an der Playa de Palma: Hausbesetzerin legt Feuer, weil Eigentümer sie rausschmeißen wollte

Feueralarm an der Playa de Palma: In einem Einfamilienhaus im Carrer Torrent ist es am Dienstagmittag (20.8.) zu einem Brand gekommen. Eine Frau erlitt dabei eine Rauchvergiftung.

Der Brand in dem von Hausbesetzern bewohnten Gebäude wurde gegen 12 Uhr gemeldet. Da der Hof des Hauses komplett zugemüllt war, breiteten sich die Flammen rasch aus. Mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Im Inneren des Gebäudes fanden die Einsatzkräfte die Frau vor.

Bewohnerin wegen Brandstiftung festgenommen

Offenbar handelte es sich bei ihr um eine Bewohnerin des Hauses. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, soll ihr der Eigentümer des Hauses kurz zuvor eröffnet haben, dass sie nicht länger dort wohnen könne. Daraufhin legte sie das Feuer. Das einstöckige Haus wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Die Frau wurde wegen Brandstiftung festgenommen.

Zunächst hatte es in der Berichterstattung geheißen, die Mitbewohner der Frau hätten ihr den Eintritt in das Haus verwehrt.

Der dichte Rauch in dem Haus, das sich unweit des 2022 in Brand geratenen Lokals "Why Not Mallorca" befindet, sorgte in der Nachbarschaft für großes Aufsehen. In der Nähe des Brandortes befindet sich unter anderem das von den TV-Auswanderern Caro und Andreas Robens betriebene Fitnessstudio "Iron Gym". Gegenüber der MZ erzählt Caro Robens, es habe rund 20 Minuten nach dem ersten Notruf gedauert, bis die Feuerwehr vor Ort gewesen sei. /pss