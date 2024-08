Schlepper stehlen Motorboot vor dem Festland – und bringen damit Migranten zu Mallorcas Nachbarinsel Formentera

Die Dreistigkeit, mit der Schlepperbanden im westlichen Mittelmeer agieren, nimmt immer neuere Formen an. Nachdem Anfang August Migranten mit einer Yacht auf die Balearen gebracht wurden, hat die Guardia Civil am Wochenende eine weitere erstaunliche Entdeckung gemacht: Auf Mallorcas Nachbarinsel Formentera wurden am Samstag (17.8.) 28 Personen auf einem Motorboot abgefangen.

Das ungewöhnliche Wasserfahrzeug machte die Beamten stutzig. Normalerweise wird die lebensgefährliche Überfahrt von Algerien aus mit kaum fahrtüchtigen Jollen versucht. Bei dem Motorboot handelte es sich hingegen um ein hochpreisiges Wassergefährt mit einem leistungsstarken Außenbordmotor.

Die Überprüfung des Bootes ergab, dass dieses erst wenige Tage zuvor in Dénia auf dem spanischen Festland als gestohlen gemeldet worden war. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Schlepper mit einer Fähre von Ibiza in die Hafenstadt gefahren waren. Dort klauten sie das Boot, fuhren damit nach Algerien, um die Migranten an Bord zu holen und sich auf die Reise in Richtung Formentera zu machen.

172 Personen in drei Tagen

In den vergangenen drei Tagen sind zehn Migrantenboote mit insgesamt 172 Personen an Bord auf den Balearen angekommen. Sieben von ihnen erreichten die Insel Formentera. Ein Boot wurde auf dem vor Ibiza gelegenen Eiland Conillera aufgetan, zwei weitere Boote auf Mallorca (in Cala d'Or in der Gemeinde Santanyí und eines an der Küste der Gemeinde Llucmajor). Mittlerweile sind die Schlepper dazu übergegangen, die Boote nach der Ankunft in Brand zu setzen, um die Spuren zu verwischen. So geschehen unter anderem am Strand von s'Estufador von Formentera.

Teilweise fackeln die Schlepper die Boote ab, wie hier am Strand von s'Estufador auf Formentera. / Consell de Formentera

Die Anzahl der Migrantenboote, die von Algerien kommend auf den Balearen aufgegriffen werden, ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen. Es sind im laufenden Jahr bereits weit über 2.000 Menschen über diesen Weg auf den Inseln angekommen. Viele von ihnen bleiben nicht, sondern versuchen nach der Ankunft aufs spanische Festland oder nach Frankreich zu gelangen. Im MZ-Interview erklärte der Delegierte der Zentralregierung auf den Balearen, Alfonso Rodríguez, warum es für die Behörden so schwer ist, die Migranten zurück in die Heimat zu schicken: