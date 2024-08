Angriff auf Taxifahrer: Polizei nimmt drei deutsche Urlauber fest

Die Guardia Civil hat am Dienstagabend (20.8.) drei deutsche Mallorca-Urlauber festgenommen, die einen Taxifahrer erheblich verletzt haben sollen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber der MZ.

Die Urlauber stiegen in der sogenannten Schinkenstraße, die Haupt-Partymeile am Ballermann, in das Taxi ein und ließen sich in die Inselmitte nach Petra zu einem Landhotel kutschieren. Laut dem Sprecher der Guardia Civil soll es dort zu einem Gerangel mit dem Taxifahrer im Streit um ein Handy gekommen sein. Der Fahrer soll sich dabei zwei Rippen und den Unterarm gebrochen haben.

Bestechungsversuch scheitert

Medienberichten zufolge sollen die Deutschen versucht haben, sowohl den Taxifahrer als auch die Beamten der Guardia Civil zu bestechen, um eine Anzeige zu verhindern. Das ging nach hinten los. Wegen des Bestechungsversuchs wurde zuerst einer der Urlauber festgenommen, wegen des Handgemenges später seine zwei Begleiter.