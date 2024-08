Deutsche Polizisten verprügeln Taxifahrer auf Mallorca: 'Ich dachte, sie würden mich umbringen'

José María P.'s Augen sind mit Blut gefüllt. Der gebrochene Arm des 71-Jährigen liegt in einer Bandage. Auch zwei Rippen sind hinüber. Er zieht die Decke in einem Krankenhaus hoch und zeigt einen riesigen blauen Fleck am Bein. "Ich dachte, sie würden mich umbringen. Ich verstehe kaum, wie mein Körper den Angriff überstehen konnte", sagt der Mallorquiner. Sie, das sind vier deutsche Urlauber. "Polizisten aus Essen. Sie haben mir ihren Ausweis unter die Nase gehalten", sagt der Taxifahrer.

"40 Jahre lang habe ich Deutsche auf Mallorca umherkutschiert. Ich hatte nie ein Problem mit ihnen. Selbst nicht bei den Nachtschichten an der Playa de Palma", sagt José Maria P.. "Oft hat man mich gefragt, was ich von den Deutschen halte. Ich war immer voll des Lobes. Jetzt will ich sie nicht mal mehr am Strand liegen sehen."

Zwei Taxis vom Ballermann nach Petra

Auch in der Nacht auf Dienstag (20.8.) schob der 71-Jährige Nachtschicht an der Playa de Palma und wartete an der Taxihaltestelle neben dem Bierkönig auf Kundschaft. Eine Gruppe, bestehend aus sieben Personen, kam auf ihn und seine Kollegen zu und buchte zwei Taxis nach Petra, zu einem Landhotel. "Mein Kollege war schneller und schon weg, als ich ankam. Bei mir fuhren drei Personen mit. Zwei davon waren stockbetrunken und im Halbschlaf", sagt der Taxifahrer.

Als sie das Hotel erreichten, war noch alles in Ordnung. "Sie teilten sich die Rechnung und gaben mir gutes Trinkgeld. Ich half noch dabei, die zwei Trunkenbolde auszuladen." Danach fehlte von der dritten Person plötzlich das Handy. "Drei andere Personen kamen aus dem Hotel. Wir stellten das Taxi auf den Kopf und suchten nach dem Handy. Da müssen wahnsinnig wichtige Informationen drauf gewesen sein, wenn die so einen Terz darum gemacht haben", sagt der Taxifahrer.

Der mutmaßliche Haupttäter eines Angriffs auf einen Taxifahrer. / mallorcatv.info

Wie José María P. berichtet, schlug die Laune schnell um. Die Deutschen befahlen dem Mallorquiner, die Polizei zu rufen und unterstellten ihm plötzlich, das Handy geklaut zu haben. Die Polizei kam nicht, die Deutschen wurden ungeduldig und nahmen die Sache aus ihrer Sicht selbst in die Hand. "Sie fingen an, auf mich einzuschlagen und zu treten. Ich habe gefleht, dass sie aufhören, aber es brachte nichts." Vier junge Männer im Alter um die Ende 20 prügelten auf den 71-Jährigen ein. Den Lärm hörte niemand. "Als ich nach der Polizei fragte, meinten sie bloß, sie seien die Polizei", sagt der Mallorquiner.

Wollten Attacke als Unfall darstellen

Die Angreifer packten den Taxifahrer zurück ins Auto. "In der Nähe ging es einen Abhang hinunter. Sie wollten die Bremse lösen und einen Unfall inszenieren", sagt José Maria P.. "In dem Moment kam zum Glück die Guardia Civil. Sie hat mir das Leben gerettet."

Beim Anblick der Beamten wurde einer der Deutschen offenbar reumütig. "Er bot mir und den Polizisten Geld an, damit wir auf eine Anzeige verzichten. Ich sagte ihm, er solle sich seine Scheine sonstwohin stecken. Ich will juristische Gerechtigkeit", so der Taxifahrer. Die Guardia Civil führte anfangs nur die Person ab, die den Bestechungsversuch unternahm.

Als der Sohn von José María P. seinen Vater am nächsten Morgen im Krankenhaus sah, fragte er bei der Polizei nach. "Wie nur ein Festgenommener? Es haben doch vier Personen auf ihn eingeschlagen. Habt ihr gesehen, in welchem Zustand er ist?", schildert Oscar P. das Gespräch mit den Beamten, die direkt zum Krankenhaus kamen und eine Aussage des 71-Jährigen aufnahmen. Später kamen sie mit Fotos der Deutschen zurück. Der Mallorquiner konnte zwei weitere Angreifer identifizieren, die ebenfalls festgenommen wurden.

"Gestohlenes Handy" befand sich in der Tasche eines Freundes

Noch am selben Tag wurden sie einem Untersuchungsrichter vorgeführt. "Sie verzichteten auf eine Aussage und kamen ohne Kaution oder sonstige Auflagen frei. Unser Anwalt erklärte mir, die Fluchtgefahr sei nicht gegeben, da es sich um Polizisten handle", sagt der Sohn. Am Mittwoch seien sie zurück nach Deutschland gereist. "Zuvor lagen sie noch im Pool, als sei nichts gewesen."

Die Guardia Civil bestätigte gegenüber der MZ lediglich die Festnahme dreier Deutscher. "Ob es sich um Polizisten handelt, weiß ich nicht", so ein Sprecher. Die zuständige Polizeidiensstelle in Deutschland will den Sachverhalt nun klären, konnte aber noch nichts bestätigen. Das angeblich gestohlene Handy fanden die Deutschen später in der Tasche eines Freundes.