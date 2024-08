Deutsche Urlauber halten an der Playa de Palma zwei Taschendiebe fest, von denen sie gerade beklaut wurden

Deutschen Urlaubern ist es an der Playa de Palma gelungen, zwei Taschendiebe festzuhalten, von denen sie, gemeinsam mit Komplizen, gerade beklaut worden waren. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag (17.8.), wurde aber erst jetzt bekannt.

Demnach näherte sich eine Gruppe von sechs Taschendieben kurz nach sieben Uhr morgens den deutschen Urlaubern. Einer versuchte, die Touristen abzulenken, während die anderen die Wertsachen stahlen. Einem der Diebe gelang es, eine Bauchtasche zu entwenden. Gemeinsam mit einem Komplizen lief er daraufhin weg.

Der beklaute Urlauber lief den beiden Übeltätern hinterher. Als sie merkten, dass sie verfolgt wurden, entledigten sie sich der Beute. Der Urlauber konnte so sein Handy und rund 170 Euro in bar wieder an sich nehmen.

Urlauber stellten Kriminelle zur Rede

Als er zurück zu seiner Gruppe kam, stellte einer seiner Freunde fest, dass ihm ebenfalls die Bauchtasche abhanden gekommen war. Daraufhin stellten die Urlauber die vier anderen Kriminellen, die immer noch vor Ort waren, zur Rede. Zwei von ihnen ergriffen die Flucht. Den Deutschen gelang es, die beiden anderen festzuhalten, bis eine Patrouille der Ortspolizei von Palma kam. Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen fest.

Als diese auf der Wache ankamen, warfen sie der Polizei Freiheitsberaubung vor und forderten eine sofortige Haftprüfung. Der Haftrichter schmetterte diesen Antrag allerdings ab. Die Nationalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die zweite Bauchtasche wurde Informationen des "Diario de Mallorca" zufolge derweil nicht gefunden.