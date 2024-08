Filmreifer Raubüberfall im Sitz einer bekannten Hotelkette in Cala Millor auf Mallorca

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17./18.8.) ist es laut Medienberichten im Sitz einer Hotelkette in Cala Millor zu einem filmreifen Raubüberfall gekommen. Die Guardia Civil hat dies der MZ gegenüber bestätigt. Einer professionellen Diebesbande ist es offenbar gelungen, die Alarmanlage in dem Gebäude sowie das Wlan in der gesamten Straße zu deaktivieren und zwei Tresore zu knacken. Zudem ließen die Diebe Schmuck und Geld mitgehen. Die Guardia Civil hat infolge des Überfalls eine groß angelegte Untersuchung eingeleitet. "Derzeit werden etwa noch Kameraaufnahmen ausgewertet", so eine Sprecherin.

Um wie viel Uhr genau der professionelle Überfall stattgefunden hat, ist noch nicht bekannt. Die Diebe sollen aber bewusst das Wochenende gewählt haben, um freie Bahn zu haben. Auch, wie viele Diebe insgesamt am Werk waren, ist noch nicht klar. Die Beamten gehen aber davon aus, dass sie professionelle Werkzeuge und Material zur Hand hatten.

Mehrere Stunden unbemerkt hantiert

Zudem sieht alles danach aus, als hätten sie sich über den Geschäftsbetrieb und die Öffnungszeiten im Sitz der Hotelkette im Vorfeld bestens informiert. So wussten sie etwa genau, wo sich die drei Tresore befinden. Damit ihr Überfall unbemerkt blieb und um die Alarmanlage auszuschalten, deaktivierten sie zudem das Wlan in der gesamten Straße. So sollen sie mehrere Stunden lang unbemerkt mit ihren hochmodernen Werkzeugen hantiert haben können.

Es gelang ihnen, zumindest zwei der Tresore zu knacken. An einem gepanzerten Tresor im Keller sollen sie gescheitert sein. Die Diebe entwendeten daraus Schmuck und Geld. Wie hoch deren Wert ist, ist nicht bekannt. /sw