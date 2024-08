Sie beklauten systematisch Urlauber auf Mallorca: Nationalpolizei nimmt Diebesbande hoch

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat eine vierköpfige Diebesbande festgenommen. Die zwei Männer und zwei Frauen werden beschuldigt, über einen längeren Zeitraum und organisiert vor allem Urlauber auf der Insel bestohlen zu haben. Drei weitere Mitglieder der Bande sollen die Insel bereits verlassen haben und werden nun gesucht.

Wie die Nationalpolizei in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (22.8.) bekanntgibt, wurden die sieben Beschuldigten immer wieder dabei beobachtet, wie sie Diebstähle begingen. Die Bande wohnte in Campos und trieb offenbar auch in anderen Orten auf Mallorca ihr Unwesen.

Hoch professionelles Vorgehen

Die Bande ging laut der Nationalpolizei äußerst professionell mit klarer Aufgabenverteilung vor. Diese wurden in der Wohnung in Campos festgelegt, von wo aus sich die Mitglieder der Bande über die Insel verteilten und die Diebstähle ausführten. Vorrangige Opfer der sieben Tatverdächtigen waren Urlauber.

Um ihre Diebeszüge auszuführen, mietete sich die Bande Autos an, die sie immer wieder wechselte, um ebenfalls als Urlauber durchzugehen. Sie kleideten sich auch wie Touristen. Vor allem an belebten Orten, wie der Plaça d'Espanya, an der Kathedrale oder an der Strandpromenade von Palma genauso wie an der Playa de Palma und anderen Orten hatten die Diebe es dann vor allem auf Urlauber mittleren oder höheren Alters abgesehen. Zu zweit oder zu dritt nahmen sie sich dann ein Opfer vor.

Sichergestelltes Diebesgut. / Policia Nacional

Modus Operandi ähnlich

Der Modus Operandi war stets ähnlich. Einer der Täter lief vor dem Opfer her und wurde langsamer, so dass das Opfer auch die Schrittgeschwindigkeit reduzieren musste. Ein hinter dem Opfer laufender zweiter Täter entwendete in diesem Moment die Brieftasche. Unmittelbar darauf gab er sie einer weiteren Person aus der Bande weiter. Diese nahm Bargeld und Karten an sich und warf den Geldbeutel weg. Alle drei entfernten sich dann schnell vom Tatort.

Teilweise gaben die Täter die Brieftasche sogar dem Opfer ohne das Geld und die Karten wieder und behaupteten, sie wäre ihnen auf den Boden gefallen. In der Nähe des Tatorts wartete dann noch ein Fahrer mit dem Mietwagen, um eine schnelle Flucht zu ermöglichen.

Zielvorgabe 500 Euro am Tag

Die Täter hatten sich interne Zielvorgaben gesteckt, wie viel Geld sie mindestens am Tag entwenden wollten. Dieser Mindestbetrag lag bei 500 Euro, wurde in vielen Fällen aber deutlich überschritten. Ein Opfer beispielsweise zeigte an, dass mit seiner Kreditkarte Einkäufe in Höhe von 4.000 Euro getätigt wurden. Wie viel Geld letztendlich gestohlen wurde, ist noch unklar.

In der Wohnung in Campos fand die Polizei 20.000 Euro in bar, einiges an Geld hatten die Tatverdächtigen bereits in ihre Heimat Rumänien geschickt. Und schließlich wurden auch die Mietwagen, die Lebenshaltungskosten der Bande sowie die Wohnung in Campos wohl von den Einnahmen aus den Diebeszügen bezahlt.