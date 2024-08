Attacke deutscher Polizisten auf Taxifahrer wird in Spanien zum Politikum - Gewerkschaft warnt vor Vorverurteilung

Es sind schwerwiegende Vorwürfe: Betrunkene deutsche Polizisten im Urlaub auf Mallorca schlagen einen 71-jährigen mallorquinischen Taxifahrer krankenhausreif und versuchen Beamte der Guardia Civil zu bestechen. Doch wenn sich das Anfang der Woche tatsächlich so zugetragen hat, warum hat ein Ermittlungsgericht auf Mallorca die Beamten aus Essen so schnell wieder auf freien Fuß gesetzt? Reicht es, Polizist zu sein, um kurz nach so einem Vorfall schon wieder die Heimreise antreten zu können?

Diese Frage wird nun in Spanien zum Politikum: Abgeordnete der Linkspartei Sumar - Juniorpartner der Regierung des Sozialisten Pedro Sánchez - haben am Freitag eine entsprechende parlamentarische Anfrage an die eigene Regierung gestellt. Unterdessen warnt in Deutschland die Gewerkschaft der Polizei (GdP) vor der Vorverurteilung der deutschen Beamten.

Ließen Guardia Civil und Ermittlungsgericht Milde walten?

In der Anfrage der Sumar-Abgeordneten Félix Alonso - ehemaliger Leiter des Verbraucherschutzes auf Mallorca - und Enrique Santiago schwingt der Verdacht mit, dass sowohl die Guardia Civil selbst als auch das zuständige Ermittlungsgericht Milde walten ließen, weil es sich bei den Beschuldigten um Polizisten handelte.

Zunächst war an dem Abend nur jener deutsche Polizist festgenommen worden, der sowohl dem Taxifahrer als auch den Guardia-Civil-Beamten Geld angeboten haben soll. Erst danach soll das zuständige Ermittlungsgericht angesichts der Schwere der Verletzungen des Taxifahrers zwei weitere der deutschen Polizisten festnehmen haben lassen. Laut der Aussage des Taxifahrers sollen mehrere Polizisten auf ihn eingeschlagen haben.

Einzige Auflage nach der Freilassung: Sich dem Taxifahrer nicht mehr zu nähern

Nach der Vernehmung jedoch setzte die Ermittlungsrichterin alle drei Beschuldigten wieder auf freien Fuß und verzichtete dabei auf eine Kaution. Einzige Auflage nach MZ-Informationen: Die Polizisten dürfen sich dem Taxifahrer nicht mehr als 500 Meter nähern. Diesbezüglich besteht keine Gefahr: Die Essener Polizisten haben die Insel wieder verlassen und sind nach Deutschland zurückgekehrt.

Das von der MZ veröffentlichte Video mit dem Bericht des schwer zugerichteten Taxifahrers sorgt derzeit spanienweit für Empörung. Die Parlamentsabgeordneten von Sumar wollen nun laut der dieser Zeitung vorliegenden Anfrage von der Regierung wissen:

Warum haben die Beamten der Guardia Civil nicht sofort alle Aggressoren festgenommen?

festgenommen? Wird die spanische Staatsanwaltschaft angesichts der Schwere der Verletzungen die Auslieferung oder Untersuchungshaft der Aggressoren beantragen?

der Aggressoren beantragen? Wird die Regierung von der deutschen Polizei fordern, dass es disziplinarrechtliche Konsequenzen für die Aggressoren gibt?

Zwei der Beschuldigten bestreiten, an der Attacke beteiligt gewesen zu sein

Zwei der wieder freigelassenen Polizisten sollen MZ-Informationen aus Justizkreisen zufolge bestreiten, sich an der Misshandlung des Taxifahrers beteiligt zu haben. Ein vierter Polizist, der sich mit den anderen drei ebenfalls nach einer Partynacht am Ballermann in dem Taxi in ein Landhotel bei Petra fahren ließ, ist offenbar nicht beschuldigt.

Ein offizieller Polizeibericht über das Geschehen liegt auch auf Mallorca noch nicht vor. Spanische Ermittlungsbehörden sind zumeist weit weniger als die deutschen dazu bereit, Informationen zu laufenden Verfahren der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Polizeigewerkschaft in Essen/Mülheim: Es gilt die Unschuldsvermutung

Unterdessen forderte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Essen/Mülheim am Freitag eine "objektive und faire Klärung des Vorfalls". Es gelte, "wie in jedem anderen Fall auch, die Unschuldsvermutung", sagte der Essener GdP-Chef Jörg Brackmann gegenüber der "WAZ". Die Gewerkschaft stehe in direktem Kontakt zu den betroffenen Polizeibeamten. Diese hätten den Vorfall glaubhaft, aber in einer völlig anderen Weise geschildert wie der Taxifahrer. "Bevor voreilige Verurteilungen stattfinden, müssen alle Beweise, Zeugenaussagen und Stellungnahmen der betroffenen Personen sorgfältig gesichert und geprüft werden."

Dass die spanischen Behörden den deutschen offenbar immer noch nicht Anzeige und Polizeibericht haben zukommen lassen, hatte zuvor bereits das Polizeipräsidium Essen bemängelt. Ohne diese Informationen könne man keine offizielle Stellungnahme zu den schweren Vorwürfen gegen die Kollegen machen, zumal man nicht genau wisse, wer nun als Beschuldigter oder als Zeuge gelte, so die dortigen Pressesprecher. Sie gaben zudem zu bedenken, dass ja offenbar die spanischen Kollegen selbst den Fall als nicht so schwerwiegend erachtet hatten.

