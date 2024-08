Attacke auf Taxifahrer: Polizei in Essen bestätigt erstmals Beteiligung deutscher Polizisten

Die deutschen Urlauber, die in der Nacht auf Dienstag (20.8.) in der Gemeinde Petra einen 71-jährigen Taxifahrer verprügelt haben sollen, sind dem Polizeipräsidium Essen unterstellte Polizisten. ""Wir können bestätigen, dass Kollegen von uns in den Vorfall involviert sind", sagt am Freitagmorgen (23.8.) ein Polizeisprecher in Essen gegenüber der Mallorca Zeitung.

Weiterhin unklar sei allerdings, wer bei der Attacke als Beschuldigter und wer als Zeuge gelte und wie viele deutsche Beamte daran beteiligt gewesen seien. Nach wie vor läge dem Polizeipräsidium kein offizieller Bericht der Guardia Civil oder des zuständigen Ermittlungsrichters vor.

Die nun erfolgte Bestätigung der Teilnahme basiere darauf, dass die beteiligten Polizisten sich an ihre Vorgesetzte gewandt hätten. "Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, werden disziplinarrechtliche Schritte eingeleitet", bekräftigte der Pressesprecher am Freitag.

Das Polizeipräsidium verfügt bislang weder über eine Anzeige noch über einen Bericht der Guardia Civil. Alle in Essen derzeit vorliegenden Informationen kämen aus der Presse. „Tatort, Beschuldigte, Zeugen, Personalien – offiziell haben wir nichts schwarz auf weiß“, hatte am Donnerstag eine Pressesprecherin mitgeteilt.

In der Ungewissheit überschlagen sich teils widersprüchliche Pressemeldungen: Die Deutsche Presse-Agentur hat aus „sicherer Quelle“ erfahren, dass an dem Vorfall "mindestens zwei Polizisten" aus Essen beteiligt waren, die "Rheinische Post" weiß von zwei Beamten, die „Bild-Zeitung“ spricht von vier Mitgliedern der Essener Hundertschaft.

Gab es eine vierte Festnahme?

Ob nun alle beschuldigt werden oder aber einige nur als Zeugen vernommen wurden – ungewiss, heißt es in der Pressestelle in Essen. Ein Sprecher der Guardia Civil hatte am Mittwochabend gegenüber der Mallorca Zeitung die Festnahme dreier Deutscher bestätigt. Sie sollen alle wieder auf freien Fuß gesetzt worden sein.

Ob es auch eine vierte Festnahme oder Vernehmung gegeben hat, ist unklar. Weitere Details nannte der Sprecher der Guardia Civil nicht. Einer der Deutschen soll laut dem Taxifahrer versucht haben, sowohl ihn als auch die Beamten der Guardia Civil zu bestechen.

Laut dem Bericht des Taxifahrers beschuldigten die stark angetrunkenen Polizisten ihn zunächst, ein Handy entwendet zu haben und begannen dann auf ihn einzuschlagen, als er das verneinte. Das Handy fand sich später bei einem Freund.