Wetter auf Mallorca: Am Wochenende könnten wieder ein paar Tröpfchen fallen

Nach dem Sturm und den heftigen Regenfällen der vergangenen Woche hat sich das Wetter in den vergangenen Tagen auf Mallorca beruhigt. So soll es am Freitag (23.8.) auch weitergehen. Der Himmel erstrahlt - weitgehend ungetrübt von Wolken - blau. Und auch die Höchsttemperaturen verändern sich im Vergleich zu den vergangenen Tagen nicht wesentlich. Es bleibt mediterran-sommerlich warm, ohne dass es brütend heiß wird.

So wird das Wetter am Freitag (23.8.) und Samstag

Laut dem staatlichen Wetterdienst Aemet wird wie üblich der Norden um Sa Pobla, Muro und Pollença mit 33 Grad die heißeste Gegend der Insel. Ein wenig kühler mit Höchstwerten um die 30 Grad wird es - auch das ist nicht ungewöhnlich - im Südwesten um Andratx und im Nordosten um Cala Ratjada. Ins Wochenende geht es mit einer Tropennacht. In Palma wird es nicht kühler als 22 Grad. Lediglich in der Inselmitte könnten die Werte unter die 20-Grad-Marke fallen.

Am Samstag wird es ebenfalls sonnig, die Temperaturen ziehen überall auf der Insel an. Die Höchstwerte liegen im Norden bei rund 35 Grad. Der Wind weht leicht aus Südosten und kann gen Nachmittag ein wenig anziehen. An den Küsten kann es zu vereinzelten Böen kommen.

Abkühlung am Sonntag?

Abzuwarten bleibt hingegen, inwieweit der Sonntag eine Abkühlung mit sich bringt. Der Tag startet sonnig, allerdings zieht der Himmel ab dem Mittag immer weiter zu. Am Nachmittag sind vereinzelte Niederschläge angesagt, die teilweise zu Gewitter ausarten können. Allerdings liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei maximal 30 Prozent. Ob überhaupt ein Tropfen vom Himmel fällt, ist daher ungewiss. Sollte es zu Niederschlägen kommen, dürften sie den in der Luft hängenden Staub in Form von Schlammregen auf Autos und Terrassen niederprasseln lassen.

Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den vergangenen Tagen leicht zurück. Bei Höchstwerten um die 30 Grad muss aber niemand hektisch nach der Winterjacke im Schrank graben. Die neue Woche startet nach jetzigem Stand ähnlich.