Doch kein Regen auf Mallorca: Trotzdem gibt es für Sonntag eine Wetterwarnung

Für diejenigen, die der Hitze überdrüssig sind, klang die Nachricht verlockend: Am Sonntagnachmittag (25.8.) sollte der Himmel zuziehen, Regentropfen, ja vielleicht sogar ein Gewitter kündigten sich an. So die Vorhersage am Freitag. Einen Tag später sieht die Wetterkarte für Sonntag ganz anders aus. Zwar kann es ab Nachmittag im Norden und in der Inselmitte zu Wolkenfeldern kommen, die Regenwahrscheinlichkeit ist aber winzig bis inexistent.

Dafür ist an den Küsten Vorsicht geboten: Der spanische Wetterdienst Aemet hat für die Tramuntana- sowie für die Nord- und Nordostküste zwischen 6 und 15 Uhr Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs ausgerufen. Derweil gehen die Temperaturen im Vergleich zum Samstag leicht zurück. Statt Höchstwerten von bis zu 35 Grad werden am Sonntag maximal 31 Grad im Inselsüden erwartet. Im Norden ist es bei höchstens 29 Grad leicht kühler. Der Wind weht leicht aus östlicher Richtung und dreht im Laufe des Vormittags nach Nordosten ab. Im Laufe des Tages kann es zu stärkeren Böen kommen.

So wird das Wetter im Laufe der Woche

Am Montag bietet sich ein ähnliches Bild. Am Himmel gibt es vereinzelt Wolken, mit Niederschlägen ist aber kaum zu rechnen. Die Temperaturen verändern sich nicht wesentlich zum Vortag. Der Wind pustet weiterhin aus nordöstlicher Richtung und kann vereinzelt auch mal stärker ausfallen. Erneut gilt Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs, diesmal allerdings nur an der Nord- und Nordostküste. Besonders aufpassen sollte man zwischen 4 und 15 Uhr.

Soweit sich vorhersehen lässt, bleibt es im Laufe der Woche bei diesem Wetter. Gen Freitag steigen die Temperaturen wieder an.

MZ-Livecams: So sieht es derzeit auf der Insel aus

So warm ist es im Meer

Die Meerestemperaturen bleiben derweil weiterhin hoch. An der Playa de Palma ist mit 26 Grad im Wasser zu rechnen, im Norden an der Playa Formentor mit 27 Grad. An dem bei Urlaubern beliebten Strand Cala Agulla bei Cala Ratjada werden gar 29 Grad erwartet.