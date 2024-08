Toter Fötus in Santa Ponça gefunden: Guardia Civil ermittelt gegen Deutsche

Nach dem Fund eines toten Fötus in einer Wohnung in Santa Ponça ermittelt die Guardia Civil nun gegen die mutmaßliche Mutter des Kindes. Dabei soll es sich Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zufolge um eine Deutsche handeln. Ihr wird fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Der schreckliche Fund hatte sich am 16. August ereignet. Ein Mann entdeckte in seiner Wohnung, die er mit seiner Partnerin und den beiden gemeinsamen Kindern teilt, den leblosen Körper des Kindes. Anders als zuvor berichtet, befand sich dieser nicht in einer Plastiktüte im Müll, sondern in einer Schachtel, die auf der Terrasse zwischen zahlreichen anderen Gegenständen stand. Offenbar handelt es sich bei den Erwachsenen um Messies.

Kind kam im November zur Welt

Die Frau erklärte gegenüber den Beamten, das Kind sei bereits im November zur Welt gekommen. Der Verwesungszustand des kleinen Körpers ist kompatibel mit diesem Zeitpunkt. Bei einer Autopsie konnte aber wegen des Verfalls nicht mehr eindeutig rekonstruiert werden, ob das Kind lebendig zur Welt gekommen war und was eine mögliche Todesursache sein könnte. Den Gerichtsmedizinern zufolge kam das Kind im achten oder neunten Schwangerschaftsmonat zur Welt und war, soweit man es noch erkennen konnte, normal geformt.

Die Frau erklärte gegenüber den Beamten, ihr Partner habe ihr mit Trennung gedroht, wenn sie noch ein weiteres Kind bekommen würde. Deshalb habe sie entschieden, den Fötus zu verstecken. Dass die Schwangerschaft unbemerkt blieb, dürfte daran liegen, dass es sich bei der Mutter um eine sehr korpulente Frau handelt.

Zu keinem Zeitpunkt Arzt aufgesucht

Dass gegen die Frau nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird, liegt daran, dass sie offenbar zu keinem Zeitpunkt der Schwangerschaft einen Arzt aufgesucht hat. An der Version des mutmaßlichen Vaters, dass er nichts von der Schwangerschaft wusste und den Körper des Kindes zufällig fand, zweifeln die Ermittler derweil nicht. /pss

