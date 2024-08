Tod eines jungen Fischers vor Mallorca: Rücksichtsloses Verhalten von Deutschen an der Cala Agulla wirft Fragen auf

Der Tod eines jungen Hobby-Fischers bewegt die Insel. Der 20-jährige Guillem Comamala war am Freitagabend (23.8.) gegen 22 Uhr ums Leben gekommen, als sein kleines Fischerboot vor Cala Bona von einer Motoryacht gerammt wurde. Zunächst hatte es geheißen, dass das drei Meter lange Fischerboot kein Licht angehabt hatte. Dies ist aber Medienberichten zufolge nicht korrekt.

Die Guardia Civil machte am Samstagvormittag die Motoryacht ausfindig, die für den tragischen Tod verantwortlich sein soll. Dabei handelt es sich um eine dunkelblaue Yacht des Herstellers Riva, die am Hafen von Porto Cristo lag. Das Schiff, das der mallorquinischen Zeitung "Última Hora" zufolge "La Luna" heißt, fährt unter deutscher Flagge. Die Ermittler wollen nun herausfinden, wie es zum Zusammenprall kommen konnte und warum die Besatzung der Motoryacht nicht anhielt, um den Fischern zu helfen. Hatte sie den Zusammenprall schlicht nicht bemerkt oder beging die Crew Fahrerflucht auf dem Meer? Bisher deuten die Indizien auf letzteres hin. Medienberichten zufolge sei die Motoryacht sehr schnell gefahren, habe möglicherweise gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung in Hafennähe verstoßen.

Ermittler der Guardia Civil durchsuchen die dunkelblaue Motoryacht in Porto Cristo. / B. Capó

Riskantes Verhalten in Cala Agulla

In den Fokus rückt durch diese Informationen der Bericht eines deutschen Skippers, der sich am Freitag mit seiner Familie vor Cala Agulla befand. Christian B. erzählt gegenüber der MZ, dass die Besatzung einer dunkelblauen Motoryacht des Herstellers Riva für Probleme gesorgt hatte. "Es handelte sich um drei Männer, die mit einigen wesentliche jüngeren Frauen auf dem Schiff waren", erzählt B.

Immer wieder seien einzelne Mitglieder der Besatzung auf das Beiboot der Yacht gestiegen und seien in hoher Geschwindigkeit durch die Bucht gefahren. In einem Moment rammte ein junger Mann das kleine Beiboot, auf dem sich in dem Moment B.'s Kinder befanden. Der Deutsche fuhr daraufhin zur Yacht, um die Besatzung zur Rede zu stellen. "Einer stellte sich als Kapitän vor. Er war aber kaum ansprechbar", erzählt B. "Ich glaube kaum, dass da nur Alkohol im Spiel war. Die standen alle unter Drogen." Es habe sich zweifelsfrei um Deutsche gehandelt.

Beinahe-Zusammenprall mit einem anderen Boot

Der Zusammenstoß mit B.'s Kindern, der glücklicherweise folgenlos blieb, war nicht der einzige Zwischenfall. Die dunkelblaue Motoryacht verließ gegen 21.15 Uhr Cala Agulla. Dabei entging sie nur knapp einer Kollision mit einem anderen Boot. Der Zeitpunkt der Abfahrt aus der Badebucht macht es möglich, dass es sich um dasselbe Schiff handelt, das für den Tod des jungen Mannes in Cala Bona verantwortlich ist.

