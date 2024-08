Sechsjähriger Urlauberjunge ertrinkt in Hotelpool an der Playa de Palma

Tragödie in einem Hotel an der Playa de Palma: Ein sechsjähriger Junge, der mit seiner Familie im Urlaub auf Mallorca war, ist am Sonntagnachmittag (25.8.) im Pool eines Hotels ertrunken. Der französische Urlauber war mit Angehörigen im Wasser, als laut einem Bericht der Online-Zeitung "Crónica Balear" gegen 17 Uhr der Vater einen Moment aus dem Pool stieg.

Kurz darauf entdeckten andere Hotelgäste das Kind auf dem Wasser treibend und schlugen Alarm. Der Pool war zum Zeitpunkt des Unglücks gut besucht. Die Augenzeugen holten das Kind aus dem Wasser, während die Rettungskräfte verständigt wurden.

Psychologische Unterstützung für die Familie

Zuerst eintreffende Ortspolizisten begannen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Kurz danach kamen mehrere Rettungswagen an den Unglücksort. Doch alle Versuche, das Kind zu reanimieren, schlugen fehl. Nach rund einer Stunde mussten die Sanitäter die Wiederbelebung abbrechen.

Weil die Familie des Kleinen am Unglücksort war, wurde psychologische Unterstützung hinzugezogen. Die Nationalpolizei hat nun die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Immer wieder kommt es im Sommer auf Mallorca zu Unglücken, bei denen Menschen beim Baden umkommen. Erst am Freitagabend (23.8.) hatte ein Urlauber-Pärchen einen jungen Mann tot im Meer an der Playa de Palma gefunden.