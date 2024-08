Sonne satt und leicht steigende Temperaturen: So wird das Mallorca-Wetter

Der Sonntag hat sich auf Mallorca hier und da schon ein bisschen wie Herbst angefühlt. Bewölkung, starker Wind, Temperaturen bis maximal 30 Grad - das ist für einen großen Teil der Mallorquiner schon kein Strandwetter mehr. Und auch der Montag startete so: Windig, vereinzelte Wolken und angenehme Temperaturen. Doch dieses Intermezzo wird nicht von Dauer sein.

Bereits im Laufe des Montags soll der Wind nach und nach abflauen und die Sonne immer mehr herauskommen. Die Höchstwerte steigen maximal auf 30 Grad. Am wärmsten wird es dabei im Westteil der Insel. Kühler bleibt es speziell in Sineu und Son Servera mit Höchstwerten von 27 Grad. Die Sonne wird den ganzen Tag über scheinen, Niederschläge sind nicht im Entferntesten zu erkennen.

Tropennächte gehen weiter

In der Nacht auf Dienstag wird es vor allem in Palma schwierig mit dem Schlafen. Die Werte fallen nicht unter 23 Grad, wobei überall auf der Insel eine Tropennacht mit Tiefstwerten von mehr als 20 Grad erwartet wird. Tagsüber kommt dann schnell wieder die Sonne heraus.

Vor allem in der Inselmitte können sich örtlich hartnäckigere Quellwolken halten, trocken soll es aber überall bleiben. Der Wind weht deutlich schwächer als in den Vortagen. Und dadurch wird es wieder ein Stückchen wärmer. Bis zu 33 Grad sind in Porreres drin, bis zu 32 Grad in Manacor, Sineu und Inca. Wie gewohnt, bleibt es an der Südwest- und der Nordostküste ein paar Grad kühler.

Mittwoch bis 34 Grad

Keine Änderung gibt es am Mittwoch. Auch dann scheint überall die Sonne, einzelne Wolken flanieren am Himmel entlang. Die Temperaturen legen noch einen Zahn zu, die Werte steigen auf bis zu 34 Grad in Llucmajor, Inca und Santa Maria. Wem das zu viel ist, der sollte sich nach Son Servera begeben, wo das Thermometer bei maximal 29 Grad stehen bleiben soll. Die kühlende Brise der vergangenen Tage fehlt am Mittwoch beinahe vollständig.

Und so ähnlich geht es auch am Donnerstag weiter: Sonne, einzelne Wolken, kein Niederschlag und Temperaturen zwischen 29 und 33 Grad. Die Nächte werden indes wieder etwas angenehmer, die Temperaturen fallen in vielen Orten wieder unter die 20-Grad-Marke.

Und die Wassertemperaturen laden weiterhin zum Baden im Mittelmeer ein. In Santa Ponça etwa beträgt die Wassertemperatur am Montag um die 26 Grad, für Dienstag und Mittwoch werden bereits wieder 28 Grad erwartet. Und an der Cala Mesquida im Nordosten pendeln sich die Werte im Wasser dieser Tage bei 27 bis 28 Grad ein.