Unter Drogeneinfluss Biker gerammt: zwei folgenschwere Motorradunfälle auf dem Paseo Marítimo in Palma

Ein Todesopfer und zwei Schwerverletzte sind die Bilanz von zwei Motorradunfällen am Wochenende in Palma. Das erste Unglück ereignete sich am Samstagmorgen (24.8.) gegen 7 Uhr. Ein Motorrad mit zwei Urlaubern vom Festland, das gerade von der Fähre aus Barcelona gekommen war und auf dem Paseo Marítimo stadtauswärts auf Höhe der Kathedrale unterwegs war, wurde von einem Auto erfasst.

Die 24-jährige Fahrerin des Audi war offenbar aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von ihrer Fahrbahn abgekommen und über den Grünstreifen auf die Gegenfahrbahn geschossen, wo das Motorrad an der roten Ampel stand. Der Motorradfahrer und seine Sozia wurden von ihrem Fahrzeug auf die Straße geschleudert und blieben schwer verletzt liegen.

Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt, musste sich aber einem Alkohol- und Drogentest unterziehen. Dabei kam heraus, dass die Spanierin mit rund zwei Promille im Blut sowie unter Drogeneinfluss unterwegs war. Die Frau wurde am Sonntag von der Ortspolizei festgenommen.

Tödlicher Unfall

In der Nacht auf Sonntag kam es nur rund 300 Meter von der ersten Unfallstelle entfernt zu einem weiteren Unglück. Ein 39-jähriger Motorradfahrer befuhr den Paseo Marítimo vom Flughafen kommend in Richtung Innenstadt, als er auf Höhe des Kongresszentrums die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, mit dem Randstein kollidierte und stürzte. Der Mann knallte gegen eine Ampel und starb noch an der Unfallstelle.

An der Unfallstelle Samstagnacht. / DM

Die Guardia Civil wertet nun die Kameras in diesem Bereich aus, um festzustellen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Es wird laut "Crónica Balear" nicht ausgeschlossen, dass noch ein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt war.