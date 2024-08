Nach Tod von jungem Fischer: Weitere Zeugen belasten Besatzung der deutschen Yacht schwer

Nach dem Tod eines jungen Fischers vor der Küste von Mallorca durch eine deutsche Luxusyacht hat die Guardia Civil weitere Zeugenaussagen gesammelt, laut denen der Kapitän des Bootes bereits vor dem Unfall durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen war. Wie das "Diario de Mallorca" berichtet, soll nach den Zeugenaussagen der 35-jährige Deutsche vernommen werden, den die Guardia Civil am Steuer der Yacht vermutet. Er soll der Sohn des Besitzers sein.

Wie Zeugen den Ermittlern erzählten, hatte das dunkelblaue Schiff der Marke Riva 66 Ribelle bereits in den Tagen zuvor rund um Porto Cristo für Unmut gesorgt. Mehrfach sei es dabei beobachtet worden, wie es mit hoher Geschwindigkeit in den Hafen des Ortes einfuhr oder vom Hafen aufs Meer hinausraste und dabei andere Boote gefährdete.

Ermittler untersuchen die Yacht "La Luna" am Hafen von Porto Cristo. / Biel Capó

Wie die Axt im Wald in der Cala Agulla

Am Freitag kurz vor dem tödlichen Unfall hatten Zeugen dann beobachtet, dass ein Besatzungsmitglied der Yacht "La Luna" in der Cala Agulla nahe Cala Ratjada mit dem Beiboot des 20 Meter langen Schiffes sich einem kleinen Boot mit hoher Geschwindigkeit gefährlich genähert und beinahe gerammt haben soll. Auf dem Boot befanden sich mehrere Kinder.

Ein Vater filmte das Geschehen und stellte im Anschluss daran die Besatzung der "La Luna" zur Rede. Dabei habe er bemerkt, dass diese deutlich unter Alkohol- oder gar Drogeneinfluss gestanden habe, wie er hinterher aussagte.

Das war passiert

Der tödliche Vorfall hatte sich am Freitagabend (23.8.) gegen 21.45 Uhr ereignet, als der 20-jährige Guillem C. mit seinem kleineren Bruder und seinem Onkel mit dem Fangen von Tintenfischen beschäftigt war. DIe drei befanden sich auf dem 3,5 Meter langen Fischerboot, das nach ersten Erkenntnissen mit Beleuchtung unterwegs war. Die Yacht "La Luna" übersah die kleine Jolle offensichtlich dennoch und rauschte über sie hinweg.

Der 20-Jährige saß zum Zeitpunkt des Zusammenpralls direkt neben dem Motor und wurde voll erwischt, wobei er sich schwerste Verletzungen an den Beinen und am Kopf zuzog, denen er noch an Ort und Stelle erlag. Seine beiden Begleiter blieben bei dem Zusammenstoß mehr oder minder unverletzt, mussten aber psychologisch behandelt werden.