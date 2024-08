Junge Urlauberin bei Balkonsturz auf Mallorca schwer verletzt

Eine 15-jährige Urlauberin ist am Dienstagabend (27.8.) bei einem Balkonsturz auf Mallorca schwer verletzt worden. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 21.30 Uhr in der Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar an der Ostküste der Insel. Das Mädchen fiel aus dem ersten Stock eines Gebäudes.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte brachten die Jugendliche ins Krankenhaus Son Espases. Die Ortspolizei ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. /pss