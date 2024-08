Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Vier Deutsche aus U-Haft entlassen

Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung an der Playa de Palma im Jahr 2023 sind vier inhaftierte Deutsche freigelassen worden. Eine entsprechende Meldung der "Bild-Zeitung" konnte die MZ unabhängig bestätigen. Demnach hätten die vier jungen Männer eine Kaution bezahlt. Unbestätigten Berichten zufolge sind die Männer schon seit einigen Tagen wieder in der Heimat.

Damit befinden sich nun alle ursprünglich Festgenommenen auf freiem Fuß. Bereits vor rund einem Jahr, im September 2023, war ein Beschuldigter gegen eine Kaution in Höhe von 10.000 Euro freigelassen worden. Bereits wenige Tage nach der Festnahme war ein sechster Mann ohne Auflagen freigekommen.

Was passierte in der Nacht auf den 13. Juli 2023?

Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung hatte sich in der Nacht auf den 13. Juli 2023 ereignet. Eine damals 18-Jährige und eine Freundin lernten die Lüdenscheider, alle Anfang 20, im Megapark an der Playa de Palma kennen. Die junge Frau und einer der Männer kamen sich näher und hatten noch vor Mitternacht einvernehmlichen Sex am Strand. Danach suchten beide das Hotel des Mannes auf, wurden aber an der Rezeption abgewiesen, weil die Frau dort kein Gast war. Die beiden zogen daraufhin weiter in das Hotel, in dem die Freunde des Mannes untergebracht waren. Dort hatten die beiden erneut Sex.

Über das, was danach geschah, gibt es unterschiedliche Darstellungen. Während die junge Frau erklärt, die Freunde des jungen Mannes hätten sich an ihr vergangen, sagten die Beschuldigten aus, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Die Polizei nahm die Männer noch in der Nacht in Gewahrsam. Zwei Tage später kamen sie in Untersuchungshaft.

Lesen Sie hier, was derzeit über den Hergang der Ereignisse bekannt ist:

Wann es zu einem Prozess kommt, ist derzeit noch offen. Bei einer Verurteilung drohen den Beschuldigten Haftstrafen von über zehn Jahren. Der Fall hatte sowohl in Deutschland als auch in Spanien für großes mediales Interesse gesorgt. /pss

Abonnieren, um zu lesen