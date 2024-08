Tod eines jungen Anglers: Ermittlungen wegen Totschlags gegen deutschen Bootsführer - aber keine Festnahme

Nach dem tödlichen Unglück vor Cala Bona, bei dem am Freitagabend (23.8.) ein 20-jähriger Angler ums Leben kann, ermittelt die Guardia Civil gegen einen 35-jährigen Deutschen wegen Totschlags. D.V. erschien am Mittwochmorgen auf der Wache der Guardia Civil in Palma in Begleitung des renommierten mallorquinischen Anwalts Fernando Mateas sowie eines deutschen Anwalts. Gegenüber den Beamten verweigerte er die Aussage. Daraufhin durfte er gehen. Eine Festnahme gab es nicht. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Gericht in Manacor weitergeführt.

Zuvor hatten die Ermittler tagelang Zeugen befragt, um die Hintergründe der Tragödie im Osten der Insel zu ergründen. Zudem wurden die Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet. Die Ermittlungen ergaben, dass offenbar niemand an Bord der rund 20 Meter langen Millionenyacht "La Luna", die dem Vater von D.V. gehört, die Kollision mit der Jolle bemerkte, auf der sich der junge Mann mit zwei Familienmitgliedern befand. Mittlerweile ist auch bekannt, dass D.V. bei der Untersuchung des Schiffs am Hafen von Porto Cristo durch die Guardia Civil am Morgen nach dem Unglück zugegen war und den Ermittlern alle gewünschten Unterlagen aushändigte.

D. V., der als Pilot arbeitet, ist Teil einer Familie, die seit Jahren regelmäßig in der Liste der reichsten Deutschen auftaucht. D.V. 's Vater betreibt unter anderem in Porto Cristo ein Immobilienunternehmen, das im Osten der Insel aktiv ist. Er soll aber am Tag des Unglücks nicht an Bord gewesen sein.

Lautstarke Party an der Cala Agulla

Vor dem Unglück in Cala Bona hatte D. V. mit zwei weiteren Männern und vier Frauen an der Cala Agulla lautstark Party gemacht. Zudem rammte die Besatzung des Partyboots mit einem Beiboot des 20 Meter langen Schiffes einem kleinen Boot mit hoher Geschwindigkeit. Auf dem Boot befanden sich zwei Kinder.

Es war nicht der einzige Zwischenfall: Wie Zeugen gegenüber der Guardia Civil berichteten, hatte dunkelblaue Schiff der Marke Riva 66 Ribelle bereits in den Tagen zuvor rund um Porto Cristo für Unmut gesorgt. Mehrfach sei es dabei beobachtet worden, wie es mit hoher Geschwindigkeit in den Hafen des Ortes einfuhr oder vom Hafen aufs Meer hinausraste und dabei andere Boote gefährdete.

Das ist passiert

Der tödliche Vorfall hatte sich am Freitagabend (23.8.) gegen 21.45 Uhr ereignet, als der 20-jährige Guillem C. mit seinem kleineren Bruder und seinem Onkel mit dem Fangen von Tintenfischen beschäftigt war. DIe drei befanden sich auf dem 3,50 Meter langen Fischerboot, das nach ersten Erkenntnissen mit Beleuchtung unterwegs war. Die Yacht "La Luna" übersah die kleine Jolle offensichtlich dennoch und rauschte über sie hinweg.

Der 20-Jährige saß zum Zeitpunkt des Zusammenpralls direkt neben dem Motor und wurde voll erwischt, wobei er sich schwerste Verletzungen an den Beinen und am Kopf zuzog, denen er noch an Ort und Stelle erlag. Seine beiden Begleiter blieben bei dem Zusammenstoß mehr oder minder unverletzt, mussten aber psychologisch behandelt werden.

