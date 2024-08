Wohl zu viel Alkohol im Spiel: Urlauberpärchen greift einander an und wird festgenommen

Ein ungewöhnlicher Fall von häuslicher Gewalt hat sich auf Mallorca zugetragen. Am frühen Montagmorgen (26.8.) gegen 3.20 Uhr wurde eine Einheit der Ortspolizei von Palma zu einem Hotel in Can Pastilla geschickt, weil ein Pärchen einander angegriffen hatte.

Die Mitarbeiter an der Rezeption riefen auf Bitten der Frau die Polizei. Der Mann, der sich nicht mehr im Zimmer aufhielt, befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einer Auseinandersetzung mit anderen Hotelgästen. Das Personal musste eingreifen, um ihn zu bändigen.

Beide waren alkoholisiert

Der Mann, ein 31-jähriger britischer Staatsbürger, erklärte den Beamten, dass seine Partnerin ihn grundlos angegriffen habe, nachdem er zu viel Alkohol getrunken hatte. Die 28-jährige Brasilianerin, die ebenfalls stark alkoholisiert war, gab an, von ihrem Partner körperlich angegriffen worden zu sein, ohne den Grund für den Streit erklären zu wollen. Beide wiesen leichte Verletzungen in Form von Kratzern auf.

Nach Prüfung des Sachverhalts und der Aussagen der Beteiligten nahmen die Beamten beide wegen des Verdachts auf leichte Körperverletzung im familiären Umfeld fest. Das Pärchen kam nach einer Anhörung beim Ermittlungsrichter unter Auflagen frei. /jk