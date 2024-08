Wetter auf Mallorca: Die leise Hoffnung auf ein bisschen Regen

Im Grunde ist das Wetter auf Mallorca gerade ideal für die Jahreszeit: Die Sonne scheint, es ist sehr warm, aber nicht so heiß, dass der spanische Wetterdienst eine Hitzewarnung herausgeben muss. Auch am Mittwoch (28.8.) soll sich daran nichts ändern. Die Temperaturen steigen auf bis zu 33 Grad in Inca. Etwas kühler wird es wie üblich im Südwesten um Andratx und im Nordosten in Cala Ratjada, wo die Chance besteht, dass die Temperaturen auch am frühen Nachmittag unter der 30-Grad-Marke bleiben. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung, an den Küsten kann es die ein oder andere Böe geben. Es droht inselweit eine weitere Tropennacht, bei der die Temperaturen nicht unter 20 Grad abfallen.

Nachdem die Sonne am Donnerstag (29.8.) um 7.14 Uhr über der Insel aufgeht, ist sie den ganzen Tag am Himmel zu sehen. Die Höchstwerte gehen im Vergleich zum Vortag ein wenig herunter. An der gesamten Ostküste werden maximal 29 Grad erwartet. Spitzenreiter dürfte auch dieses Mal die Inselmitte um Inca mit maximal 32 Grad werden.

Wolken ziehen herein

Der Freitag (30.8.) startet nach einer weiteren Tropennacht ähnlich. Die Sonne scheint, die Temperaturen klettern auf maximal 34 Grad. Doch am Nachmittag ziehen die ersten Wolken von Osten kommend über der Insel auf. Am Tag darauf wird ein Himmel mit deutlich mehr Wolken als noch unter der Woche erwartet. Die Temperaturen erreichen maximal 35 Grad in der Gemeinde Llucmajor.

Pünktlich zum Anfang des Septembers am Sonntag (1.9.) kann es dann zu Regenfällen kommen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit maximal 30 Prozent noch eher gering, aber vormittags sollte man im Inselnorden, nachmittags im Inselsüden einen Blick auf das Regenradar werfen, bevor man größere Ausflüge plant. Zu Beginn der neuen Woche steigt die Regenwahrscheinlichkeit an und liegt bei 45 Prozent.

Die Wassertemperaturen sind derweil weiterhin hoch. An der Playa de Palma ist das Wasser 28 Grad warm.