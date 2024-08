So haben drei Anwohner in Portitxol einen Dieb gestellt, der Elektrofahrräder eines deutschen Paares klaute

In Palma hat die Nachbarschaftshilfe in den vergangenen Tagen eine ganz neue Dimension angenommen: Dank der Mithilfe vieler Anwohner des Viertels Portitxol und Son Güells ist es gelungen, zwei geklaute Elektrofahrräder im Wert von insgesamt 5.400 Euro zurückzubekommen, die einem deutschen Ehepaar um die 50 Jahre gehören – und zumindest einen der Diebe zu fassen.

Der Diebstahl ereignete sich gegen 6.30 Uhr morgens am vergangenen Freitag (23.8.) in einer Hausgemeinschaft nahe dem Supermarkt Mercadona in Palmas Viertel Son Güells. Eine Anwohnerin bekam mit, wie die mutmaßlichen Diebe zwei hochwertige Elektrofahrräder der Marke Cube eines deutschen Paares aus der Tiefgarage der Anlage entwendeten. "Sie haben sich mit Gewalt über den Zugang für Fußgänger Zutritt verschafft", erzählt Maria Maestre, ebenfalls Anwohnerin der Hausgemeinschaft, die nach ihrer Aussage um die 80 Parteien hat. Bei den Fahrrädern angekommen, brachen die Diebe die Schlösser auf, die daran befestigt waren, und entwendeten die Räder wenig später über den Eingang für Autos. Diesen brachen sie laut Maestre ebenfalls gewaltsam auf.

Die mutmaßlichen Diebe zerstörten zuerst die Schlösser, die an den Fahrrädern befestigt waren. / Privat

Bericht über Vorfall in WhatsApp-Gruppe

Die andere Anwohnerin, die den Vorfall in den frühen Morgenstunden live mitbekommen hatte, schrie den Dieben noch zu, dass sie stehen bleiben sollten. Doch die Männer machten sich mit den Rädern aus dem Staub. Wenig später berichtete die Augenzeugin in der WhatsApp-Gruppe der Hausgemeinschaft, was passiert war. Jeder sollte schauen, ob auch ihm etwas abhandengekommen war. Doch Pech hatte nur das deutsche Paar. Außer den beiden Rädern ließen die Diebe nichts mitgehen.

Die deutschen Opfer hatten Glück im Unglück. In den Rädern ist ein GPS-System installiert. Dadurch sahen Maria Maestre und die Opfer, dass die Diebe zumindest eines der Räder in den Carrer de Quito nach Portitxol gebracht hatten. Zusammen mit Beamten der Nationalpolizei, wo sie Anzeige erstatteten, machten sich die drei Nachbarn am Freitagmorgen (23.8.) schon gegen 9 Uhr auf den Weg dorthin, befragten sämtliche Nachbarn, ob sie etwas mitbekommen hätten. Sie zeigten ihnen unter anderem die Kameraaufnahmen aus der Garage im Carrer de Quito, auf denen man die Diebe sah.

Aufnahmen der Sicherheitskamera im Carrer de Quito. / Privat

Wo ist das zweite Fahrrad?

Sie fanden eines der Räder. Laut dem GPS in dem zweiten Fahrrad befand es sich im nahegelegenen Carrer Cuba, ebenfalls in Palmas Viertel Portitxol. Doch am Samstag, Sonntag und Montag (24.-26.8.) fuhr eine Person offenbar damit umher, denn der Standort wechselte ständig. Also kehrten Mestre und die beiden Deutschen am Montag (26.8.) zum Carrer de Quito zurück, wo sie das erste Fahrrad ausfindig machen konnten.

Dort konnten sie dank der Kameraaufnahmen und der Hilfe der Anwohner den Dieb, einen 18 Jahre alten Anwohner, identifizieren. "Er hat den Diebstahl direkt gestanden und uns versprochen, dass wir auch das zweite Fahrrad wieder zurückbekommen", so Maestre. Er behauptete, dass er es im Carrer Cuba auf einem verlassenen Platz abgestellt hatte.

Also begaben sich Maestre und die Deutschen sowie die Polizeibeamten dorthin. Dort hatten die Anwohner gesehen, dass ein älterer Mann am Montagmorgen mit dem teuren Fahrrad unterwegs war. Er behauptete laut Mestre, dass er das Rad gefunden hatte und es seiner Enkelin geben wollte. Den Anwohnern gelang es zusammen mit den Beamten der Nationalpolizei auch, das zweite Fahrrad zurückzubekommen.

Zweiter Täter noch nicht gefunden

Beide Räder waren beschädigt und sind mittlerweile in einer Werkstatt. Den ersten mutmaßlichen Täter, den die Hobby-Detektive zusammen mit den Anwohnern und der Polizei identifizieren konnten, haben die Beamten festgenommen, wie ein Sprecher der Nationalpolizei bestätigte. "Der andere Dieb wird derzeit noch gesucht", so der Sprecher weiter. Der gefundene Täter muss sich nun vor Gericht für den Diebstahl verantworten.

Maestre ist unterdessen glücklich über die Mithilfe all der Anwohner, sowohl in Son Güells als auch in Portitxol. "Niemand will in seiner Nachbarschaft einen Dieb haben oder gar ein Rad von einem Dieb kaufen. Wenn alle zusammenhalten, kommt es nicht so weit", sagt die Baskin, die seit zwei Jahren in Palma lebt.