Das Wetter am Wochenende: Wie wahrscheinlich ist es, dass es wirklich regnet?

Auf dem Festland schüttet es am Freitag, es gewittert, Warnstufen sind ausgerufen – auf Mallorca scheint indes die Sonne am Freitag (30.8.) bei Höchstwerten um die 34 Grad. Doch werden die Niederschläge es auch auf die Insel schaffen?

Der Samstag beginnt – nach einer weiteren Tropennacht – bewölkt. Doch die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei maximal 15 Prozent – der Poncho muss also beim morgendlichen Joggen wohl nicht zum Einsatz kommen. Im Laufe des Vormittags verschwinden die Wolken auch wieder und der Sommer entfaltet sich in seiner ganzen Pracht bei Höchstwerten um die 34 Grad in der Inselmitte und 29 Grad an der Nordostküste um Cala Ratjada.

Am Sonntagmorgen sind auf der Karte des spanischen Wetterdienstes Aemet Regentropfen eingetragen. Allerdings liegt die Wahrscheinlichkeit bei ebenfalls eher geringen 25 Prozent. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht an. Bis zum Abend gibt es eine kleine Chance auf Niederschläge.

65 Prozent Regenwahrscheinlichkeit zum Wochenbeginn

Anders sieht es am Montag aus. Vor allem ab dem Mittag rechnet Aemet mit bis zu 65 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Betroffen sind hier vor allem Palma, die Tramuntana und der Süden um Llucmajor. Nach derzeitigem Stand ist es unwahrscheinlich, dass im Norden um Can Picafort oder im Nordosten um Artà mit größeren Wassermassen zu rechnen ist. Die Temperaturen gehen indes im Vergleich zum Vortag ein wenig herunter.

MZ-Livecams: So sieht es derzeit auf der Insel aus

Sollte es regnen, könnten allerdings die Autowaschanlagen wieder stärkeren Zulauf bekommen. Aufgrund des in der Luft hängenden Sahara-Staubs würde es zu Schlammregen kommen. Auf der Straße geparkte Autos werden dabei ebenso verschmutzt wie Terrassen.

So warm ist das Meer

Wer in den sonnigen Momenten einen Strandbesuch plant, kann sich auf ein weiterhin sehr warmes Meer einstellen. An der Playa de Palma liegen die Wassertemperaturen etwa derzeit bei 28 Grad.