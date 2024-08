Feuer in der Bar Waikiki in Cala Millor: War es Brandstiftung?

In der Nacht auf Freitag (30.8.) hat es in der bekannten Bar Waikiki in Cala Millor gebrannt. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, wurde das Feuer gegen zwei Uhr gemeldet. Der Brand breitete sich schnell aus. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es mehrere Brandherde. Der Umstand, dass das Lokal mit Strohelementen dekoriert ist, führte zusätzlich dazu, dass das Lokal bald lichterloh brannte.

Zum Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, befanden sich zwei Personen in der Bar. Diese konnten aber beide selbstständig auf die Straße flüchten und blieben unverletzt. Mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr von den Parks in Artà und Manacor waren rund drei Stunden lang im Einsatz, um die Flammen vollständig zu ersticken. Die Küche wurde wohl am meisten beschädigt.

Die Polizei ermittelt

Ermittler der Guardia Civil und der Ortspolizei von Son Servera begaben sich zum Ort des Geschehens. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Mittlerweile sind Spezialkräfte der Guardia Civil im Einsatz, um herauszufinden, an welchen Stellen genau der Brand entstanden ist.

Für einen Moment des Schreckens sorgte eine rote Flüssigkeit, die sich nach dem Löschen des Brands auf dem Boden des verbrannten Lokals fand. Doch die Sorge, dass es sich um Blut handelte, stellte sich als unbegründet heraus. Es war geschmolzenes Erdbeereis.

Um die Ecke der "Goodbye-Deutschland-Straße"

Das Waikiki befindet sich im Carrer del Sol an der Ecke zum Carrer Binicanella, der bei deutschen Fernsehzuschauern als "Goodbye-Deutschland-Straße" bekannt ist. Nur einen Steinwurf vom "Waikiki" entfernt befindet sich die Boutique der bekannten Fernseh-Auswanderin Jenny "Delüx". Einige Schritte weiter findet man unter anderem das Lokal, in dem früher die "Faneteria" von Jens Büchner befand und das seither eine ganze Reihe an Betreibern gesehen hat.